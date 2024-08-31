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法國石油巨擘道達爾出32億元保護美森林 抵換自身碳排

中央社／ 巴黎30日綜合外電報導
法國道達爾能源集團（Total Energies）簽署1份價值1億美元（約新台幣32億）的協議，以協助保護美國森林、換取自身在官方環境報告中的溫室氣體排放量獲得抵扣。新華社
法國道達爾能源集團（Total Energies）簽署1份價值1億美元（約新台幣32億）的協議，以協助保護美國森林、換取自身在官方環境報告中的溫室氣體排放量獲得抵扣。新華社

法國石油業巨擘道達爾能源集團（Total Energies）簽署1份價值1億美元（約新台幣32億）的協議，以協助保護美國森林、換取自身在官方環境報告中的溫室氣體排放量獲得抵扣。

路透社報導，道達爾與2家夥伴公司Anew Climate和Aurora Sustainable Lands簽署的協議，訴求在分布美國10州的30萬公頃土地上減少木材採伐，好讓保留下來的樹木吸收二氧化碳、防止其進入大氣使全球氣溫升高。

這項方案可產生碳權，讓企業用來抵換自身事業排放的二氧化碳。美國總統拜登（Joe Biden）的政府已鼓勵企業自願採取這類計畫。

然而近期研究發現，一些大型森林保護計畫未能實現承諾的減排，動搖外界對碳抵換市場的信心。碳抵換市場去年出現至少7年來首次萎縮。

道達爾的「以自然為本解決方案」（nature-basedsolutions，NbS）副總裁亨利（Adrien Henry）今天透過聲明表示：「美國政府近期發布的自願性碳市場（Voluntary Carbon Markets）指導原則，受到我們非常正面看待，我們也承諾會遵循這些原則來幫助強化這些市場的誠信和透明度。」

道達爾與夥伴公司並未透露這起投資案將產生多少碳抵換。道達爾的目標，是最晚在2030年每年能花費1億美元，來投入每年至少可抵換500萬公噸二氧化碳排放量的計畫。

過了2030年，這些計畫產生的碳權將能局部抵扣道達爾各事業據點直接排放的二氧化碳。但仍不到其總排放量的10%。

道達爾去年總共排放3億9000萬噸的二氧化碳當量，其中大部分來自客戶為了供暖和供電燃燒道達爾出售的燃料產生的碳排。

道達爾雖然正在努力減少自身業務產生的溫室氣體，但卻未計劃在2030年底前大幅減少其產品產生的碳排，而是一邊擴大自身的石油和天然氣鑽探與生產，同時建立再生能源產能。

再生能源 拜登 減排 美國

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