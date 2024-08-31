美媒指洩洪釀孟加拉洪災 印度批報導不實

孟加拉近日洪災釀成重大災情。美國有限電視新聞網（CNN）報導，印度在沒有事先警示的情況下開啟水壩洩洪，加劇災情。印度外交部回應此報導與事實不符，具有誤導性。

孟加拉每年季風降雨都會造成廣大範圍的破壞，但氣候變遷正改變天氣模式，今年洪患嚴重。孟加拉災害管理暨救難單位的官員指出，洪水目前造成至少120萬個家庭的人無家可歸，並已奪走31條人命。

CNN報導，離印度邊境很近的菲尼市（Feni），有數十人指控印度在事先沒有提出任何警示的情況下，開啟特利普拉（Tripura）的鄧布爾水壩（Dumburdam）洩洪。

報導指出，孟加拉人仰賴河流、水道，靠捕魚、耕田維生，他們對洪水、颶風並不陌生，但這次的洪患讓他們措手不及，當地人因此責怪印度。

印度外交部表示：「我們發現（美國媒體）有關孟加拉洪患的報導，當中的敘述會誤導人，並暗示印度得洪患負責，這是不正確的，且那忽略了孟加拉發布的新聞稿所提及的實際情況。」

今日印度（India Today）報導指，印度外交部稱，美國媒體也忽略印度有透過現行的水資源管理聯合機制，與孟加拉定期、即時交換相關數據和關鍵資訊的事實。

印度「務實雜誌」（Down to Earth）網站指出，智庫「觀察研究基金會」（Observer ResearchFoundation）負責人、經濟學家兼河流專家高許（Nilanjan Ghosh）說：「開啟鄧布爾水壩幾乎不會有什麼影響，因為水量太少了，不足以引發洪水，但事件凸顯國與國之間需要更正式地分享河流相關的數據與資訊。」