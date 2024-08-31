離奇家暴凶案！傳妻慘遭朋友性侵 妒夫「找不到人對質」竟將她活活打死

泰國近日發生1宗令人髮指的家暴凶案！1名泰國男子在得知妻子被他的朋友性侵後，本想與朋友對質卻找不到人，結果出於妒忌及憤怒，竟將怒火發洩在妻子身上，在家中將她活活打死。當地警方目前正調查案件，不過並未公開審訊疑犯的細節，也尚未能核實受害人被強姦一事。

綜合泰媒報導，事發於8月26日，泰國35歲男子托普（Top）在曼谷家中將36歲妻子布阿（Bua）毆打致死。警方及救護員接報到場，見到布阿倒在地上，身上遍體鱗傷。救護員即時為她進行心肺復甦，可惜布阿最終傷重不治。托普之後向警方承認動手打死妻子，隨即被帶往警局接受審訊。

而這宗家暴凶案背後，原來還牽涉1宗性侵案。夫婦倆的29歲朋友迪伊（Dee）對警方表示，他認為托普是因為妒忌及憤怒而犯案。他透露，上周五（23日）曾收到布阿的求助訊息，布阿在訊息中表示遭托普的朋友博逸（Boy）性侵。不過，因為迪伊不清楚布阿所處位置，未能及時施以援手。

後來托普得知妻子遭博逸性侵，於是相約博逸見面對質並解決事件。不過博逸不但沒有出現，甚至消失得無影無蹤。托普對找不到人感到怒不可遏，無處發洩的他竟選擇將怒火對準妻子，在家中對她拳打腳踢，最終將她活活打死。

而凶案發生後，與托普夫婦住在同一屋簷下的托普的哥哥亦被警方傳喚。他表示，弟弟托普有家暴史，也曾與他發生肢體衝突。他又透露，布阿曾出過軌，而托普不時懷疑布阿對婚姻不忠，並因嫉妒而毆打她。他曾勸弟弟不要對妻子動手動腳，卻被嫌多管閒事。

至於案發當日，他聽到托普與布阿爭執並有肢體碰撞，他於是警告弟弟不要再打布阿，但卻被父親命令他不要干涉弟弟夫妻間的事，所以他便奪門離開，卻沒料到結果會如此嚴重。他又指，他不認為布阿這次有外遇，並懷疑托普是因吸毒過量，在藥物影響及暴怒狀態下犯案。

當地警方目前正調查案件，不過並未公開托普接受審訊的細節，也尚未能核實布阿被強姦一事。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

延伸閱讀：

恐怖倫常命案！20歲男不滿錢銀問題捱罵 持刀狂刺多下兼勒頸弒母

新婚妻拿光禮金失蹤！12年後網上重逢 丈夫再度被騙怒殺妻遭重判

文章授權轉載自《香港01》