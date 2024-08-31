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印度女遊吉隆坡墜8公尺深天坑！失蹤7天仍找嘸人 專家曝1可能

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
48歲印度籍女子加莉墜入8公尺深的坑洞長達7天，至今仍下落不明。歐新社
48歲印度籍女子加莉墜入8公尺深的坑洞長達7天，至今仍下落不明。歐新社

馬來西亞首都吉隆坡上周發生一起天坑吞人事件，一名48歲印度籍女子加莉（Vijaya Lakshmi Gali）在市區閒逛時突然掉進8公尺深的坑洞，結果失蹤至今，當地基礎設施的安全性引發外界質疑。

《Firstpost》報導，加莉23日與家人在吉隆坡一座寺廟參拜，未料行經印度清真寺街（Jalan Masjid India）時，突然掉進路面坍塌形成的坑洞，搜救工作已進入第7天，但依然未有斬獲。

馬來西亞警方懷疑，加莉很可能被地下水沖走。馬來西亞水和廢水品質安全協會主席帕拉梅斯瓦蘭（Datuk G Parameswaran）向海峽時報指出，污水流速最低為每秒1公尺，因此理論上24小時內可移動86.4公里。

每日電訊報報導，馬來西亞搜救隊除了在最初17小時的搜尋中找到她的一雙拖鞋外，至今未有任何發現。

據說加莉和家人已在馬來西亞待了大約兩個月，原定9月1日返家。馬國政府已延長失蹤女子家屬的簽證，讓他們能夠在吉隆坡等待進一步消息。

為保障公眾安全，吉隆坡市長莎里夫（Maimunah Mohamad Sharif）表示，市政廳已成立特別工作小組，對當地的下水道和建築結構進行全面檢查。

馬來西亞首都吉隆坡上周發生一起天坑吞人事件。歐新社
馬來西亞首都吉隆坡上周發生一起天坑吞人事件。歐新社

吉隆坡 家人 馬來西亞

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