2024麥格塞塞獎公布得獎名單 宮崎駿等人獲殊榮

有亞洲諾貝爾獎美譽的菲律賓「麥格塞塞獎」（Ramon Magsaysay Award）宣布今年得獎人名單，包括日本動畫大師宮崎駿等人及團體。

麥格塞塞獎基金會今天在馬尼拉宣布2024年得獎人，宣布儀式以實體及線上同步進行。

除了宮崎駿之外，今年的得獎人還有越南醫師阮氏玉芳、不丹教育慈善家蓬喬（Karma Phuntsho）、泰國非政府組織「鄉村醫師運動」（Rural DoctorsMovement），印尼行動人士法漢（Farwiza Farhan）則是獲得新興領袖獎。

宮崎駿是因奉獻一生投入於藝術與動畫來宣揚良善人性而得獎；阮氏玉芳透過公共服務主張反戰思想並宣揚正義；蓬喬啟發不丹年輕人對自身文化與傳統的認同與驕傲；「鄉村醫師運動」則是在貧窮地區促進醫療平等；法漢致力於喚起環保意識及自然資源保育。

頒獎典禮預定於11月16日在馬尼拉大都會劇院舉行，得獎人可獲頒獎狀、獎牌及獎金。

菲律賓麥格塞塞獎是由紐約「洛克斐勒兄弟基金會」於1957年4月創立，以紀念菲律賓總統麥格塞塞。次月，7名菲律賓名流組成「麥格塞塞獎基金會」，以執行頒獎事宜，至今逾350人或團體獲得殊榮。

台灣也曾有多人獲獎，包括蔣夢麟、晏陽初、李國鼎、許世鉅、蘇南成、吳大猷、殷允芃、證嚴法師、何明德和林懷民及陳樹菊等。被譽為愛心菜販的陳樹菊是於2012年獲獎。