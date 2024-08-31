泰北夜豐頌府坐擁自然資源 力推生態與社區旅遊

泰國北部的夜豐頌府被群山環繞，擁有豐富自然資源和悠閒生活步調。夜豐頌近幾年力推生態與社區旅遊，希望遊客有不一樣的旅遊體驗，在忙碌的現代生活中洗滌身心靈。

夜豐頌府（Mae Hong Son）位在清邁旁，儘管對台灣民眾來說，夜豐頌府名氣沒有清邁大，抵達的交通方式也沒有清邁方便，但就是因為這樣，讓夜豐頌府更加保留獨特的清新與寧靜氣質。

夜豐頌府自然資源豐富，群山環抱，府內大約85%的土地都是森林，泰國人稱呼夜豐頌府為「三霧城」，因為不管泰國的雨季、熱季和涼季，夜豐頌府都氣溫涼爽且霧氣壟罩。

從清邁出發車程約2小時可以抵達的夜豐頌府拜縣（Pai），是遊客喜歡造訪的知名村落，許多西方遊客喜歡在此long stay，感受泰國山村生活。

除了自然資源，夜豐頌府的人文景觀也獨具一格，由於位在泰緬邊境上，府內有許多少數民族，還可以看到不少緬式或是蘭納風格的寺廟。知名的蘇通佩橋（Su Tong Pae Bridge）連結佛寺與附近村落，走在竹橋上可以享受著周遭寧靜的田野風光。

另一個知名的景點愛泰村（Ban Rak Thai），是當年滇緬國民黨部隊輾轉來到泰北邊境落腳之處，如今因為濃厚的華人村落風情，成為知名觀光景點。

夜豐頌府府尹丘奇（Choocheap Pongchai）接受中央社訪問時表示，夜豐頌府是個多種族的地方，共有9大少數民族如克倫（Karen）、拉祜（Lahu）和傈僳（Lisu）等在此生活，每個少數民族都有自己的文化和生活方式，在夜豐頌府的所有居民和大自然永續共存，是夜豐頌府的最大亮點。

丘奇指出，環境永續發展是泰國政府近幾年的重要政策，也是世界趨勢，因此夜豐頌府推動農業永續旅遊，讓居民維持原來的生活方式之外，也能吸引觀光客造訪，同時保護原有的環境；市府也鼓勵民眾做垃圾分類，降低垃圾量，符合環保生態。

泰國經濟發展委員會北區副主席查娜凱（ChanakateBoonyakhan）指出，生態旅遊或社區旅遊近年來成為夜豐頌府的旅遊趨勢，她看到國內外旅客的需求持續成長，夜豐頌府商會也會深入社區，向旅遊業者或有意從事旅遊業的居民說明現在的旅遊趨勢。

查娜凱舉例，旅客可以走進少數民族的村落，感受他們的文化。出身夜豐頌府的她也努力促進社區旅遊，為當地人製造工作機會，並收購在地農作物。

查凱娜說，現在越來越多夜豐頌府的旅遊業者重視永續發展，許多旅館標榜環境友善，以她自己經營的旅館來說，盡量使用有機天然製造的物品，並建置廢水處理系統，所有排入大自然的水都經過處理，「我們取之於社區，用之於社區，環境永續，我們也才能永續生存」。

為了吸引更多人願意停留泰國，泰國政府在7月中推出（Destination Thailand Visa），目標在於吸引各國可以遠端工作的數位遊牧民族（Digital Nomad），查凱娜推薦各國的「數位遊民」可以選擇夜豐頌，「我們沒有百貨公司或大型商場，但我們有在地手做工藝和健康食物，適合想尋找和別人不一樣旅程的人」。

查凱娜認為，喜歡追求健康生活方式的現代人很適合造訪夜豐頌府，「城市生活忙碌，在這裡你可以尋求身心靈的平靜，可以洗滌身心靈。」

查凱娜說，夜豐頌有全球排名前幾名的譚舞禪修中心（Tam Wua Forest Monastery），現代人在中心學習到禪修技巧，再帶著這樣的技巧回到平常的生活，即使在繁忙的都市中，依舊可以找到心靈的平靜。

夜豐頌府因為山區幅員廣闊，因此有許多彎彎曲曲的山路貫穿全境，號稱擁有4088個彎道。夜豐頌府旅遊協會會長帕努德（Phanudate Chaisagooh）指出，不少各國的跑車或重機玩家專門到夜豐頌府挑戰4088個彎道，夜豐頌府旅遊協會還製作證書，頒發給完成4088個彎道的旅客。

泰國駐台代表文那隆（Narong Boonsatheanwong）指出，泰國有多樣化的旅遊景點，而夜豐頌有著獨特的魅力，與週邊國家有文化連結，而且還有很多台灣遊客可能沒有去過的旅遊景點；夜豐頌府可說是鄰近清邁又值得前往觀光的城市，目前有台北直飛清邁的航班，因此遊客前往夜豐頌府旅遊更加方便。