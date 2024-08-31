不滿因「小事」被責罵 富商遭2未成年女兒合謀亂刀砍死

印尼雅加達發生恐怖倫常命案，1名家具行富商被發現陳屍自家家具店內，警方翻查監視器（CCTV），發現兇手竟是死者2名未成年女兒。2人被捕後承認犯案，透露因不滿「偷錢」被父親責罵，才會下殺手。

綜合外媒報導，死者的家具店3天沒有開門做生意，鄰居感覺有異，進入家具店查看，結果見到死者倒在地上，遂報警求助。

警方趕到現場調查，發現死者身上有多處刀傷，初步判斷並非自然死亡或自殺。警方翻查監視器，鎖定死者17歲及16歲的2名女兒嫌疑最大，於6月22日逮捕2人，帶警局調查。

2人被捕後承認犯案，原因是不滿父親因為「偷錢」這件「小事」責駡她們，才會合謀殺死父親。警方正調查2人偷竊金額以及殺害父親的過程。

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文章授權轉載自《香港01》