快訊

鬥法？柯文哲指遭受疲勞訊問 法界：夜間偵訊不等於疲勞訊問

應曉薇被周遊挖掘出道 羈押前驚現「1反常舉動」

開學必搶特價「學生機」！iPhone 15省5千 這款旗艦手機便宜8510元

不滿因「小事」被責罵 富商遭2未成年女兒合謀亂刀砍死

香港01／ 撰文：布萊恩
示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

印尼雅加達發生恐怖倫常命案，1名家具行富商被發現陳屍自家家具店內，警方翻查監視器（CCTV），發現兇手竟是死者2名未成年女兒。2人被捕後承認犯案，透露因不滿「偷錢」被父親責罵，才會下殺手。

綜合外媒報導，死者的家具店3天沒有開門做生意，鄰居感覺有異，進入家具店查看，結果見到死者倒在地上，遂報警求助。

警方趕到現場調查，發現死者身上有多處刀傷，初步判斷並非自然死亡或自殺。警方翻查監視器，鎖定死者17歲及16歲的2名女兒嫌疑最大，於6月22日逮捕2人，帶警局調查。

2人被捕後承認犯案，原因是不滿父親因為「偷錢」這件「小事」責駡她們，才會合謀殺死父親。警方正調查2人偷竊金額以及殺害父親的過程。

延伸閱讀：

網約車活春宮！慾女跨坐斯文男車內激戰 司機這樣做獲讚：真男人

冷氣機不冷勿補雪種！專家揭暗黑真相 教1招解決：不要浪費錢了

文章授權轉載自《香港01》

印尼 命案 監視器 雅加達

延伸閱讀

獨／曾格爾約富商泡湯摸私處 判賠正宮30萬她撤回上訴確定

富商尪被判刑14年未探視 安以軒被認為「大動作切割」友人曝真實原因

素顏跳水被封「中國最美女星」 王麗坤被爆捲富商詐騙案辦離婚

監察院指與富商不當飲宴 最高行前院長求國賠600萬二審仍吞敗

相關新聞

不滿因「小事」被責罵 富商遭2未成年女兒合謀亂刀砍死

印尼雅加達發生恐怖倫常命案，1名家具行富商被發現陳屍自家家具店內，警方翻查監視器（CCTV），發現兇手竟是死者2名未成年女兒...

每晚收900元 義大利擬調高旅遊稅

義大利正提議大幅提高旅遊稅，一些等級最高、最昂貴酒店的客房，每晚最高可能收取25歐元（近新台幣900元）的稅金，以協助缺...

辦公室還不夠好嗎？澳洲礦業富豪見不得員工「出門買咖啡」

在億萬富翁埃裡森的礦業公司，居家辦公是被禁止的，以後可能到外面喝杯咖啡也會成為老板眼裡要被砍掉的「福利」。

只是喝一口熱可可！13歲少女過敏死亡 母痛批咖啡廳訓練不足

英國倫敦一名13歲少女跟媽媽到咖啡廳喝熱可可，卻疑似因員工疏忽而喪命。原來女孩有嚴重過敏，媽媽也特別向員工提醒女兒不能喝牛奶，但員工在製作飲品時卻仍使用牛奶，才會導致憾事發生。

擬補助女性離開東京下鄉結婚 日本政策惹議胎死腹中

日本政府原本考慮藉由提供每人最高60萬日圓補助，鼓勵居住在東京或通勤至東京工作的年輕女性移居鄉村地區結婚，然而這個點子廣...

醫學首例！男吃完飯愛愛竟狂吐且生殖器紅腫 檢查感染源是它

黎巴嫩一名38歲男子在飯後與妻子愛愛，沒想到卻發生罕見的細菌感染，導致他不但上吐下瀉，生殖器還腫脹、發紅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。