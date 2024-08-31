東京上野動物園兩隻貓熊高血壓 將送回中國

東京上野動物園的公貓熊力力與母貓熊真真9月將被送回擁有所有權的中國，主要是因為這兩隻貓熊年事已高，健康狀況不佳，從去年秋天起就出現高血壓症狀。

日本經濟新聞報導，東京都政府今天表示，將把上野動物園的貓熊力力與真真，於9月29日歸還中國。這兩隻貓熊年事已高，健康狀況出問題，日本與中國的專家認為最好是讓這牠們在原來生長的環境接受治療。

力力與真真2005年生於中國，2011年被送到上野動物園。貓熊的壽命一般是20至30歲，力力與真真今年19歲（相當於人類的60歲）。2022年力力出現嘔吐症狀，2023年9月力力與真真出現高血壓症狀。

東京都政府表示，力力與真真都在接受高血壓治療，但症狀未充分改善。專家認為，如果要送回中國，最好是趁牠們健康狀態還可以的時候，所以不等到歸還期2026年2月，下個月就讓牠們返回中國。

力力與真真之間2017年生下香香、2021年生下一對龍鳳胎，名字分別是曉曉和蕾蕾。根據中日簽署的合作協定，香香已於2023年歸還中國。曉曉和蕾蕾則持續留在上野動物園，歸還期是2026年2月。