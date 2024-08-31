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每晚收900元 義大利擬調高旅遊稅

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
義大利旅遊部正研擬調高旅遊稅。（歐新社）
義大利旅遊部正研擬調高旅遊稅。（歐新社）

義大利正提議大幅提高旅遊稅，一些等級最高、最昂貴酒店的客房，每晚最高可能收取25歐元（近新台幣900元）的稅金，以協助缺錢的城市，並敦促遊客「更負責任」，但酒店和旅遊業協會表態反對。

義大利各城市能對過夜住宿的遊客課稅，現為每人每晚1-5歐元不等。英國金融時報（FT）報導，當局將提案，對100歐元以下客房的旅遊稅上限，提高到每晚5歐元；100至400歐元的客房提高到10歐元；400至750歐元的客房是15歐元； 超過750歐元的客房為25歐元。新規定允許這些錢可用來支援收垃圾。

義大利旅遊部長桑坦琪（Daniela Santanchè）計劃，9月與業者商討修改稅務規則的提案。她最近在社群媒體發文說，「並非所有的稅都是稅」，「在過度旅遊的時代，討論這件事，是想真正有助改善服務，使付稅遊客更加負責任」。

但旅遊業者大表不滿。代表各類型旅行社的Federturismo總裁拉里（Marina Lalli）抱怨，許多城市已經「非法」使用來自旅遊稅的收入，填補預算漏洞，例如修繕坑坑窪窪的道路，現在還想堂而皇之拿遊客的錢，處理遊客不涉足地區所發生的事。

代表大型酒店和全球連鎖酒店的義大利工業聯合會飯店協會（Confindustria Alberghi）警告，義大利已經面臨來自歐洲其他旅遊地的激烈競爭，可能因此蒙受損失。董事卡希洛（Barbara Casillo）說，讓旅客覺得義大利「予取予求」，不利於國家。

此時也正值義大利公共財政面臨沉重壓力，債負占國內生產毛額（GDP）比率已接近140%。

社群媒體 義大利 酒店

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