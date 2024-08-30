印度首枚可重複使用火箭返地球 海洋淤泥阻回收

印度第一枚可重複使用的火箭Rhumi-1返回地球，但在落入海中後，回收程序受海底淤泥影響而延誤。

印度媒體「今日商業」（Business Today）報導，總部位於清奈的太空新創公司Space Zone India於24日締造歷史，將印度首枚可重複使用的混合動力火箭Rhumi-1發射到太空，並指該火箭利用混合燃料推進技術，能有效降低成本，讓太空探索更容易。

印度人報（The Hindu）報導，Rhumi-1載有3顆監測和蒐集包括宇宙輻射強度、紫外線輻射強度、空氣品質等大氣狀況的立方衛星，和50顆專門分析臭氧濃度等環境因子的皮米衛星；衛星蒐集到的資料將用來研究全球暖化和氣候變遷。

印度媒體CNBC TV-18報導，Rhumi-1完成將衛星送入軌道的任務後重回地球，但因降落在海裡，且海中環境惡劣，回收工作因此延誤。

Space Zone India創辦人梅加林甘（AnandMegalingam）說：「我們成功追蹤到（Rhumi-1）火箭降落到海中整個過程，但厚厚的海底淤泥讓回收又耽擱了兩天。」

Space Zone India正在漁民、潛水專家及海洋專家協助下，嘗試回收Rhumi-1火箭。

梅加林甘指出，他們已經定位Rhumi-1火箭，一旦成功回收，就可以於整備後再次使用。

他表示：「我們本來可以讓它降落在陸地，但政府為了確保安全，規定我們讓它降落在海中。」

Rhumi-1火箭每次發射後，只要微幅整備，就能再次發射到太空，這被認為是重要的里程碑。