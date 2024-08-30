快訊

近2個半小時訊問…陳佩琪走出北檢 黃珊珊親自開車來接

王世堅昔日送「魔戒」勸不可迷戀權力…今柯文哲遭約談 網嘆：先知

他山之石？日本面臨兵源不足 將祭出「3支箭」解決

南韓東大門設計廣場10周年 燈光秀重現抽象藝術巨匠作品

中央社／ 首爾30日專電

位於南韓首爾市的東大門設計廣場（DDP）今年啟用十週年，結合近年年度燈光秀「Seoul Light」，將南韓抽象藝術大師金煥基作品搬上牆面，並結合多國藝術團隊設計的裝置藝術作品，為DDP打開歷史新篇章。

DDP是被稱為「曲線女王」的英國建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）設計建築，以形似飛碟的不規則流線型牆面外觀為特點，首爾設計財團連續第6年利用DDP的特殊外觀規劃巨型光影秀，適逢畫家金煥基逝世50週年，便以大師作品為主題，策劃長約8分鐘的燈光秀。

這次策劃作品命名為「時之詩」，由媒體藝術家、首爾大學教授朴濟成與知名音樂製作人尹尚合作，從影像、音樂兩方面重新詮釋金煥基的9件代表作品，兩人在29日記者會中都表示，要重新詮釋大師作品讓他們感到責任重大，過程中都非常謹慎，深怕破壞作品原意。

金煥基的繪畫作品以無數色點組成的大型單色畫為代表，「時之詩」由「一個點-宇宙的起源」、「跳舞的點-生命與世界」、「點中包含的心-純真的愛與思念」等3個章節組合而成，從金煥基在紐約逝世前最後一幅作品，逆向連結至他在巴黎生活期間，接獲母親死訊後創作的作品。

在時之詩後，接著還有媒體藝術團隊VERSEDAY為紀念DDP開館十週年創作的「邀請」，透過點、線、面的幾何運動展現DDP十年以來的紀錄，展望未來的新可能性。這兩項燈光秀自8月29日至9月8日間，每晚8時至10時會在DDP循環播放。

同時，DDP也第2年搭配燈光秀舉辦「DDP設計&藝術」展，今年請來澳洲、瑞士、英國藝術家在館內、外多處設置裝置藝術，希望讓首爾市民及無數來訪的各國觀光客能更輕鬆享受設計文化。

去年的Seoul Light燈光秀共吸引116萬人次來訪，獲得2023紅點設計獎及傑出工業設計獎（IDEA）等國際獎項肯定；2023年首次舉辦的「DDP設計&藝術」展也創下136萬觀賞人次紀錄，今年可望再創新佳績。

南韓 建築師 首爾

延伸閱讀

朝聖38cm巨大可頌！ 國父紀念館「OUVERT SEOUL TAIPEI」咖啡廳插旗東區 結合UR LIVING時尚、美食一站式體驗

許光漢「正港分局」前進首爾 「唯一台劇」韓粉有共鳴

首爾新地標「首爾之月」升至130公尺高空俯瞰漢江！滿額團體再享9折優惠

《特戰英豪》首爾冠軍賽／總決賽熱血開打！選手現身紅毯、開場表演嗨翻

相關新聞

只是喝一口熱可可！13歲少女過敏死亡 母痛批咖啡廳訓練不足

英國倫敦一名13歲少女跟媽媽到咖啡廳喝熱可可，卻疑似因員工疏忽而喪命。原來女孩有嚴重過敏，媽媽也特別向員工提醒女兒不能喝牛奶，但員工在製作飲品時卻仍使用牛奶，才會導致憾事發生。

擬補助女性離開東京下鄉結婚 日本政策惹議胎死腹中

日本政府原本考慮藉由提供每人最高60萬日圓補助，鼓勵居住在東京或通勤至東京工作的年輕女性移居鄉村地區結婚，然而這個點子廣...

醫學首例！男吃完飯愛愛竟狂吐且生殖器紅腫 檢查感染源是它

黎巴嫩一名38歲男子在飯後與妻子愛愛，沒想到卻發生罕見的細菌感染，導致他不但上吐下瀉，生殖器還腫脹、發紅。

日本悠仁親王可能獲推薦入東大 逾萬人連署反對「特別待遇」

日本皇室秋篠宮長男悠仁親王可能以推薦入學方式進入東京大學，日本網友發起連署，反對他「濫用制度，透過特別待遇入學」，已有超...

紐國經濟失色 移民澳洲掀熱潮

在政經局勢動盪的今日下，紐西蘭固然吸引不少家庭移居，然而不少民眾卻因高昂居住成本不堪負荷，紛紛選擇前往澳洲…

前日銀女理事 要打破性別不平等

清水季子曾經擔任日本銀行（央行）歷來最高階的女性官僚，如今，她將焦點轉向如何打破更多玻璃天花板，從下而上地解決日本社會根深柢固的性別不平等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。