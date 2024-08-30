南韓東大門設計廣場10周年 燈光秀重現抽象藝術巨匠作品

位於南韓首爾市的東大門設計廣場（DDP）今年啟用十週年，結合近年年度燈光秀「Seoul Light」，將南韓抽象藝術大師金煥基作品搬上牆面，並結合多國藝術團隊設計的裝置藝術作品，為DDP打開歷史新篇章。

DDP是被稱為「曲線女王」的英國建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）設計建築，以形似飛碟的不規則流線型牆面外觀為特點，首爾設計財團連續第6年利用DDP的特殊外觀規劃巨型光影秀，適逢畫家金煥基逝世50週年，便以大師作品為主題，策劃長約8分鐘的燈光秀。

這次策劃作品命名為「時之詩」，由媒體藝術家、首爾大學教授朴濟成與知名音樂製作人尹尚合作，從影像、音樂兩方面重新詮釋金煥基的9件代表作品，兩人在29日記者會中都表示，要重新詮釋大師作品讓他們感到責任重大，過程中都非常謹慎，深怕破壞作品原意。

金煥基的繪畫作品以無數色點組成的大型單色畫為代表，「時之詩」由「一個點-宇宙的起源」、「跳舞的點-生命與世界」、「點中包含的心-純真的愛與思念」等3個章節組合而成，從金煥基在紐約逝世前最後一幅作品，逆向連結至他在巴黎生活期間，接獲母親死訊後創作的作品。

在時之詩後，接著還有媒體藝術團隊VERSEDAY為紀念DDP開館十週年創作的「邀請」，透過點、線、面的幾何運動展現DDP十年以來的紀錄，展望未來的新可能性。這兩項燈光秀自8月29日至9月8日間，每晚8時至10時會在DDP循環播放。

同時，DDP也第2年搭配燈光秀舉辦「DDP設計&藝術」展，今年請來澳洲、瑞士、英國藝術家在館內、外多處設置裝置藝術，希望讓首爾市民及無數來訪的各國觀光客能更輕鬆享受設計文化。

去年的Seoul Light燈光秀共吸引116萬人次來訪，獲得2023紅點設計獎及傑出工業設計獎（IDEA）等國際獎項肯定；2023年首次舉辦的「DDP設計&藝術」展也創下136萬觀賞人次紀錄，今年可望再創新佳績。