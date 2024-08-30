快訊

近2個半小時訊問…陳佩琪走出北檢 黃珊珊親自開車來接

王世堅昔日送「魔戒」勸不可迷戀權力…今柯文哲遭約談 網嘆：先知

他山之石？日本面臨兵源不足 將祭出「3支箭」解決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

只是喝一口熱可可！13歲少女過敏死亡 母痛批咖啡廳訓練不足

聯合新聞網／ 綜合報導
漢娜因一口熱可可而不幸喪命。示意圖／ingimage
漢娜因一口熱可可而不幸喪命。示意圖／ingimage

英國倫敦一名13歲少女跟媽媽到咖啡廳喝熱可可，卻疑似因員工疏忽而喪命。原來女孩有嚴重過敏，媽媽也特別向員工提醒女兒不能喝牛奶，但員工在製作飲品時卻仍使用牛奶，才會導致憾事發生。

據《衛報》（The Guardian）報導，13歲的漢娜（Hannah Jacobs），在2023年2月8日跟媽媽杜伊勒（Abimbola Duyile）到咖啡廳外帶可可。由於漢娜從小就對乳製品、魚類和雞蛋等食物過敏，當天杜伊勒還再三提醒店員，要將牛奶換成豆奶，並務必清潔設備，沒想到意外還是發生。

據報漢娜喝了一口就察覺有異，接著便出現胸痛、咳痰、嘴唇腫脹等症狀。偏偏當天兩人身上沒有帶醫生處方的EpiPen（腎上腺素自動注射器），杜伊勒趕緊先帶漢娜到附近藥局打EpiPen，接著將女兒緊急送醫，不過依然搶救無效，漢娜於當天下午1點宣告死亡。

驗屍官拉德克利夫（Shirley Radcliffe）指出，這起事件的根本原因是員工「未遵循過敏討論程序」以及「杜伊勒與員工溝通不良」。負責的員工阿克特（Urmi Akter）在法庭上聲稱自己有重複杜伊勒點餐的內容，也有告知可可本來是用牛奶做的。但據調查指出，阿克特並未按當地過敏管理規章，向顧客展示過敏原管理文件。

杜伊勒呼籲，過敏管理培訓不應該流於形式化，而是需要高度重視並落實。她認為女兒的死證明了，目前餐飲業和醫療人員應對過敏處理，仍須加強訓練和改進。

咖啡廳 過敏反應

延伸閱讀

高中生跳海用魚叉捕魚 慘遭鯊魚斬首斷臂「頭顱至今未尋獲」

醫學首例！男吃完飯愛愛竟狂吐且生殖器紅腫 檢查感染源是它

為逃徵召躲泰國 俄男田野全裸「性侵母牛」面臨遣返

影／女模開心住飯店放鬆 竟驚見員工進房偷聞內褲

相關新聞

只是喝一口熱可可！13歲少女過敏死亡 母痛批咖啡廳訓練不足

英國倫敦一名13歲少女跟媽媽到咖啡廳喝熱可可，卻疑似因員工疏忽而喪命。原來女孩有嚴重過敏，媽媽也特別向員工提醒女兒不能喝牛奶，但員工在製作飲品時卻仍使用牛奶，才會導致憾事發生。

擬補助女性離開東京下鄉結婚 日本政策惹議胎死腹中

日本政府原本考慮藉由提供每人最高60萬日圓補助，鼓勵居住在東京或通勤至東京工作的年輕女性移居鄉村地區結婚，然而這個點子廣...

醫學首例！男吃完飯愛愛竟狂吐且生殖器紅腫 檢查感染源是它

黎巴嫩一名38歲男子在飯後與妻子愛愛，沒想到卻發生罕見的細菌感染，導致他不但上吐下瀉，生殖器還腫脹、發紅。

日本悠仁親王可能獲推薦入東大 逾萬人連署反對「特別待遇」

日本皇室秋篠宮長男悠仁親王可能以推薦入學方式進入東京大學，日本網友發起連署，反對他「濫用制度，透過特別待遇入學」，已有超...

紐國經濟失色 移民澳洲掀熱潮

在政經局勢動盪的今日下，紐西蘭固然吸引不少家庭移居，然而不少民眾卻因高昂居住成本不堪負荷，紛紛選擇前往澳洲…

前日銀女理事 要打破性別不平等

清水季子曾經擔任日本銀行（央行）歷來最高階的女性官僚，如今，她將焦點轉向如何打破更多玻璃天花板，從下而上地解決日本社會根深柢固的性別不平等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。