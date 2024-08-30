只是喝一口熱可可！13歲少女過敏死亡 母痛批咖啡廳訓練不足

英國倫敦一名13歲少女跟媽媽到咖啡廳喝熱可可，卻疑似因員工疏忽而喪命。原來女孩有嚴重過敏，媽媽也特別向員工提醒女兒不能喝牛奶，但員工在製作飲品時卻仍使用牛奶，才會導致憾事發生。

據《衛報》（The Guardian）報導，13歲的漢娜（Hannah Jacobs），在2023年2月8日跟媽媽杜伊勒（Abimbola Duyile）到咖啡廳外帶可可。由於漢娜從小就對乳製品、魚類和雞蛋等食物過敏，當天杜伊勒還再三提醒店員，要將牛奶換成豆奶，並務必清潔設備，沒想到意外還是發生。

據報漢娜喝了一口就察覺有異，接著便出現胸痛、咳痰、嘴唇腫脹等症狀。偏偏當天兩人身上沒有帶醫生處方的EpiPen（腎上腺素自動注射器），杜伊勒趕緊先帶漢娜到附近藥局打EpiPen，接著將女兒緊急送醫，不過依然搶救無效，漢娜於當天下午1點宣告死亡。

Girl died from sip of Costa Coffee drink after ‘failure to follow allergies processes’ https://t.co/WEpRDnipQB — The Guardian (@guardian) 2024年8月16日

驗屍官拉德克利夫（Shirley Radcliffe）指出，這起事件的根本原因是員工「未遵循過敏討論程序」以及「杜伊勒與員工溝通不良」。負責的員工阿克特（Urmi Akter）在法庭上聲稱自己有重複杜伊勒點餐的內容，也有告知可可本來是用牛奶做的。但據調查指出，阿克特並未按當地過敏管理規章，向顧客展示過敏原管理文件。

杜伊勒呼籲，過敏管理培訓不應該流於形式化，而是需要高度重視並落實。她認為女兒的死證明了，目前餐飲業和醫療人員應對過敏處理，仍須加強訓練和改進。