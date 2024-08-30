擬補助女性離開東京下鄉結婚 日本政策惹議胎死腹中

日本政府原本考慮藉由提供每人最高60萬日圓（約新台幣13萬元）補助，鼓勵居住在東京或通勤至東京工作的年輕女性移居鄉村地區結婚，然而這個點子廣受奚落，日本官員今天表示已取消相關計畫。

日本媒體報導，作為努力縮減鄉村地區人口性別巨大差距的一部分，官員原本打算提供最高60萬日圓給每位離開東京至鄉下結婚定居的女性，並補助有意願移居的女性交通費參加地方政府舉辦的單身聯誼活動。

日本地方創生大臣自見英子今天表示，她已指示官員「檢討」這項計畫，並堅稱媒體對補助額度的報導「不實」。

媒體揭露的這項計畫本週在社群媒體招致嘲弄。批評者認為，這是男性主導的日本社會典型思維。相較於任何其他主要工業化經濟體，日本男性於政治及其他領域更居主導地位。

有網友在社群媒體X平台寫道：「他們難道認為，獨立積極的高學歷東京女性會思索：『什麼？如果我嫁給地方男性並搬到鄉下，我就能獲得60萬日圓！沒問題！』…他們是認真的嗎？」

另一人則說：「他們還不懂嗎？這是認為女性必須生育才有價值的人才會想出來的計畫。」

隨著日本許多鄉村地區高齡化，這些地方正面臨人口衰退危機，一些小鎮幾乎或甚至沒有孩童。

其中一個原因在於比起年輕男性，更多年輕女性為追求更好的高等教育與工作機會，離開自己生長的小鄉鎮搬進大城市，尤其是東京。