英國政府傳擬禁止戶外抽菸 餐廳酒吧業者反彈

英國自2007年起禁止室內公共空間抽菸，如今政府不僅將逐年提高合法抽菸年齡、使2009年起出生者未來終身不得合法購菸，更傳出擬將室內禁菸令局部擴大至戶外餐飲空間，引發業者反彈。

英國啤酒與酒吧協會（British Beer and PubAssociation）表示，若以2007年室內禁菸令生效實施後導致高達6.4%的酒吧關閉為估算標準，則戶外餐飲空間禁菸令恐導致在未來5年，有多達2900家酒吧結束結業。

英國餐旅宿業協會（Hospitality UK）主席尼可斯（Kate Nicholls）則說，相關禁令也影響旅館和咖啡廳。業者在室內禁菸令實施後，開始加大投資建置允許客戶抽菸的室外餐飲休憩空間；如今業界尚未完全自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的衝擊恢復、更面臨持續升高的能源成本壓力，戶外禁菸令恐讓情況雪上加霜。

不過，根據民意調查公司「輿觀」（YouGov）29日發布的調查結果，58%受訪英國民眾支持在戶外餐飲空間禁菸，其中約35%民眾表示「強力支持」。

根據英國「太陽報」（The Sun）獨家取得的政府內部文件，官員正研擬在戶外餐飲空間及酒吧餐廳外的人行道；鄰接學校、醫療照護機構、運動場館的戶外空間；以及戶外兒童遊憩場所和小型公園內實施禁菸。禁令不適用私人住宅，以及人與人之間僅會有短暫近距離接觸的一般街道和大型開放空間。

根據報導，政府內部對相關禁令有不同意見，包括商業暨貿易部擔憂恐對餐旅宿產業造成負面影響。報導也提到酒吧對英國社區生活和庶民經濟的重要性。

回應媒體就「太陽報」報導內容的提問，首相施凱爾（Keir Starmer）未否認有意在部分戶外空間實施禁菸。

他說，他想提醒大家，英國每年有超過8萬人因為抽菸失去生命，而這些都是可預防的死亡，且對國民保健署（NHS）和廣大納稅人都造成龐大負擔；因此，「對，我們會在這方面做出決定」。

政府將就相關禁令啟動公眾意見徵詢。此外，民眾必須距離相關場所多遠才能合法抽菸、海灘等灰色地帶是否也該禁菸、禁令是否該納入電子菸等細節，也仍未定案。

新禁菸令構想普遍獲醫界和公衛專家支持。英國癌症研究基金會（Cancer Research UK）的研究評估指出，抽菸對公共財政造成的負擔一年可高達約210億英鎊（約新台幣9000億元），其中1成多是落在國民保健署體系，約8成是源自社會津貼支出增加及生產力下滑造成的稅收損失。

儘管如此，有反菸團體提醒適度保留戶外抽菸空間的重要性。公益組織「菸與健康行動」（Action onSmoking and Health, ASH）指出，這總比民眾只能躲在家裡抽菸好。

英國國家統計局（ONS）去年發布的資料顯示，2022年抽菸人口在英國18歲以上成年人的占比為12.9%；其中在25至34歲此一年齡族群，抽菸者占比為16.3%，比例高居所有年齡族群之冠。此外，男性抽菸的比例高於女性，男女比例分別是14.6%和11.2%。英國合法購菸年齡為18歲（含）以上。

值得一提的是，禁菸牽涉的不僅是公共衛生和經濟成本，還有政府對公民自由限制的問題。

今年7月大選落敗前，保守黨政府曾推動立法，打造英國史上第一個「無菸世代」：抽菸合法年齡將逐年提高，2009年起出生者未來皆不得合法購菸。這個當時被稱為「英國政府近30年來最重大公衛介入措施之一」的提案去年一公布，即在保守黨內引發過度限制個人自由等爭議。儘管如此，相關法案仍享有跨黨派支持，今年7月上台的工黨也有意接續讓法案在國會過關。

不過，在7月的國會開議大典，工黨並未預告擬在「菸草和電子菸法案」（Tobacco and Vapes Bill）將禁菸範圍擴大至戶外空間，此一「突襲式」對個人自由的加強限縮近日引發批評，包括這是「管太多」、「自以為是」的「保姆國家」（nanny state）作風。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康