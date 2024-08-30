醫學首例！男吃完飯愛愛竟狂吐且生殖器紅腫 檢查感染源是它

黎巴嫩一名38歲男子在飯後與妻子愛愛，沒想到卻發生罕見的細菌感染，導致他不但上吐下瀉，生殖器還腫脹、發紅。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這份病歷研究於本月發表在《醫學與外科年鑑》（Annals of Medicine & Surgery）期刊中。一名不具名的38歲男子跟妻子發生性行為，後來幾小時內就開始嚴重腹瀉和嘔吐，隨後更發現他的陰莖發腫、脹紅。

男子並沒有立刻就醫，而是一週後才到醫院檢查，醫生檢查他的生殖器並進行拭子檢測，發現男子是受到「仙人掌桿菌」（Bacillus cereus）感染。這種細菌通常存在土壤、植被和受污染的食物中，重新加熱的米飯和蔬菜便是容易受汙染的食物。

這名男子有兩個孩子，他回憶說在症狀出現的前一天，他跟家人一起吃了飯，接著就出現症狀。醫生推測，男子可能是在性行為後因嘔吐和腹瀉導致陰莖感染，皮膚才會出現紅腫的情況。

美國食品藥品監督管理局（FDA）表示，每年在美國約有63400例仙人掌桿菌感染的病例，這樣的症狀被稱為「炒飯症候群」。如果米飯放置在室溫下過久，便會產生引發腹瀉和嘔吐的毒素，即使重新加熱也無法消除。通常症狀會在受感染後6到15小時內出現，不過大多數人都會在一天內恢復。

男子因仙人掌桿菌感染陰莖，被認為是醫學文獻中首次記載的病例。雖然大多數患者都能在短時間內復原，但這名男子的病例也顯示，這種細菌可能會經由不同的途徑，造成更嚴重的感染。