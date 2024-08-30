快訊

金門參訪團爭取成功！陸文旅部宣布：恢復福建居民赴金門旅遊

再傳火燒車意外！雪山隧道雙線封閉 國道5號大塞車

醫學首例！男吃完飯愛愛竟狂吐且生殖器紅腫 檢查感染源是它

聯合新聞網／ 綜合報導
男子因仙人掌桿菌感染生殖器，成醫學首例。示意圖／ingimage
男子因仙人掌桿菌感染生殖器，成醫學首例。示意圖／ingimage

黎巴嫩一名38歲男子在飯後與妻子愛愛，沒想到卻發生罕見的細菌感染，導致他不但上吐下瀉，生殖器還腫脹、發紅。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這份病歷研究於本月發表在《醫學與外科年鑑》（Annals of Medicine & Surgery）期刊中。一名不具名的38歲男子跟妻子發生性行為，後來幾小時內就開始嚴重腹瀉和嘔吐，隨後更發現他的陰莖發腫、脹紅。

男子並沒有立刻就醫，而是一週後才到醫院檢查，醫生檢查他的生殖器並進行拭子檢測，發現男子是受到「仙人掌桿菌」（Bacillus cereus）感染。這種細菌通常存在土壤、植被和受污染的食物中，重新加熱的米飯和蔬菜便是容易受汙染的食物。

這名男子有兩個孩子，他回憶說在症狀出現的前一天，他跟家人一起吃了飯，接著就出現症狀。醫生推測，男子可能是在性行為後因嘔吐和腹瀉導致陰莖感染，皮膚才會出現紅腫的情況。

美國食品藥品監督管理局（FDA）表示，每年在美國約有63400例仙人掌桿菌感染的病例，這樣的症狀被稱為「炒飯症候群」。如果米飯放置在室溫下過久，便會產生引發腹瀉和嘔吐的毒素，即使重新加熱也無法消除。通常症狀會在受感染後6到15小時內出現，不過大多數人都會在一天內恢復。

男子因仙人掌桿菌感染陰莖，被認為是醫學文獻中首次記載的病例。雖然大多數患者都能在短時間內復原，但這名男子的病例也顯示，這種細菌可能會經由不同的途徑，造成更嚴重的感染。

醫學 陰莖

延伸閱讀

影／女模開心住飯店放鬆 竟驚見員工進房偷聞內褲

已砸150萬籌辦婚禮卻發現男友劈腿 準新娘照開趴慶單身

高中生跳海用魚叉捕魚 慘遭鯊魚斬首斷臂「頭顱至今未尋獲」

孩子被偷了！40歲產子卻只剩空床 三寶媽崩潰

相關新聞

美波音737亂流釀7傷…空服員和食物被拋飛 乘客憶恐怖過程：最痛苦經驗

美國NBC報導，美國「聯合航空」和當地緊急應對人員指出，聯合航空1196航班波音737機型客機28日從墨西哥坎昆（Can...

醫學首例！男吃完飯愛愛竟狂吐且生殖器紅腫 檢查感染源是它

黎巴嫩一名38歲男子在飯後與妻子愛愛，沒想到卻發生罕見的細菌感染，導致他不但上吐下瀉，生殖器還腫脹、發紅。

日本悠仁親王可能獲推薦入東大 逾萬人連署反對「特別待遇」

日本皇室秋篠宮長男悠仁親王可能以推薦入學方式進入東京大學，日本網友發起連署，反對他「濫用制度，透過特別待遇入學」，已有超...

紐國經濟失色 移民澳洲掀熱潮

在政經局勢動盪的今日下，紐西蘭固然吸引不少家庭移居，然而不少民眾卻因高昂居住成本不堪負荷，紛紛選擇前往澳洲…

前日銀女理事 要打破性別不平等

清水季子曾經擔任日本銀行（央行）歷來最高階的女性官僚，如今，她將焦點轉向如何打破更多玻璃天花板，從下而上地解決日本社會根深柢固的性別不平等。

新加坡組屋新風貌 可客製化白色公寓

新加坡60年來為數百萬公民興建的可負擔公共住宅將有新風貌！客製化自家住宅的需求升高，新加坡建屋發展局10月起將提供開放式空間的「組屋」格局，方便購屋者直接裝修。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。