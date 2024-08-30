日本悠仁親王可能獲推薦入東大 逾萬人連署反對「特別待遇」

日本皇室秋篠宮長男悠仁親王可能以推薦入學方式進入東京大學，日本網友發起連署，反對他「濫用制度，透過特別待遇入學」，已有超過1萬2500人連署。宮內廳對此表示，不對個別連署活動進行評論。

每4年舉辦一次、被譽為「昆蟲學界奧林匹克」的第27屆國際昆蟲學大會8月25日在日本京都舉行，17歲的悠仁親王受邀以私人身分參加會議，成為熱門話題。

日媒「日刊現代」網路版報導，悠仁參與研究的「皇居的蜻蜓種類」以海報形式於26日在大會發表，據稱悠仁和父母秋篠宮夫婦25日參加開幕式後於當天返回東京，但在展示會場接受了海外研究者的提問。

悠仁在求學過程一路跳脫傳統，是第二次世界大戰後第一位未在學習院就讀高中的日本皇室成員，目前就讀筑波大學附屬高中三年級，明年將升上大學，第一目標是東京大學農學部，但據稱他不會參加一般考試，而是以學校推薦方式參加選拔。

這種方式雖然有8成的成績要採用「大學入試共通測驗」成績，但研究和課外活動的成果也非常重要。據稱他的母親紀子妃從悠仁小學時期開始主導一切，目標就是讓悠仁入讀東大。

不過，悠仁在國際昆蟲學大會的「學會出道」方式引發批評。日媒評論，雖然秋篠宮夫婦可能沒有這種意圖，不過父母陪同悠仁第一次在學會上亮相，難免被認為是仰賴父母幫助。

作為皇室成員，悠仁想要透過推薦入學方式上東大遭到部分民眾反對。網友在連署網站Change.org發起連署，反對悠仁濫用東大的推薦入學制度，以未來天皇的身分透過「特別待遇」入學，認為這麼做將從根本上動搖天皇制，從8月10日發起連署迄今有1萬2543人表示贊同。

皇室記者分析，「反對皇族透過特權上東大，或是反對未來天皇過分注重學歷的民眾不在少數。雖然應該尊重皇族成員的學習意願，但很多人反對悠仁透過推薦入學，而不是和一般考生一樣考進東大。事態發展到這種地步，宮內廳要負很大責任」。

悠仁研究蜻蜓的論文「赤坂御用地的蜻蜓種類」去年11月在國立科學博物館的學術出版品上發表，是一篇經過10年以上調查的學術論文。有東大教授評論，「推薦入學需要研究成果，這篇論文的水準遠遠超出要求」。

不過，悠仁並非獨自完成論文，而是3人共同發表。悠仁是第一作者，但第三作者清拓哉不僅是國立科學博物院的研究人員，也是蜻蜓領域的權威。

隨著以推薦方式考入名校的學生愈來愈多，有補習班特別開設專門輔導班。補習業者表示，「同樣以推薦東大為目標的學生認為，悠仁用推薦方式錄取東大，對其他考生來說不公平。悠仁有這麼強大的智囊團，讓不少學生懷疑大家是否能在同一個平台上競爭」。

在國際昆蟲學大會展示的「皇居的蜻蜓種類」由5人組成研究團隊，首席作者是清拓哉，悠仁排在第2。不過，曾在宮內廳任職的員工反駁，「在蜻蜓研究方面，悠仁親王的實力確實處於國內的最高水準」。

悠仁目前是繼承皇位的第二順位，第一順位是他的父親文仁親王，也是日皇德仁的弟弟。過去德仁和文仁都畢業於學習院大學。學習院大學自明治時代設立以來，大多數皇族就讀於此。

日媒分析，不少網友主張悠仁親王也應該進入學習院大學就讀，如果希望進入東大，應該選擇一般考試，而不是推薦入學。如果悠仁真的憑藉推薦入學上東大，可能會引發國民的不信任感。