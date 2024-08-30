快訊

金門參訪團爭取成功！陸文旅部宣布：恢復福建居民赴金門旅遊

再傳火燒車意外！雪山隧道雙線封閉 國道5號大塞車

日本悠仁親王可能獲推薦入東大 逾萬人連署反對「特別待遇」

中央社／ 東京30日專電
圖為日本悠仁親王（右1）與父母、姊姊佳子公主合影。路透社資料照
圖為日本悠仁親王（右1）與父母、姊姊佳子公主合影。路透社資料照

日本皇室秋篠宮長男悠仁親王可能以推薦入學方式進入東京大學，日本網友發起連署，反對他「濫用制度，透過特別待遇入學」，已有超過1萬2500人連署。宮內廳對此表示，不對個別連署活動進行評論。

每4年舉辦一次、被譽為「昆蟲學界奧林匹克」的第27屆國際昆蟲學大會8月25日在日本京都舉行，17歲的悠仁親王受邀以私人身分參加會議，成為熱門話題。

日媒「日刊現代」網路版報導，悠仁參與研究的「皇居的蜻蜓種類」以海報形式於26日在大會發表，據稱悠仁和父母秋篠宮夫婦25日參加開幕式後於當天返回東京，但在展示會場接受了海外研究者的提問。

悠仁在求學過程一路跳脫傳統，是第二次世界大戰後第一位未在學習院就讀高中的日本皇室成員，目前就讀筑波大學附屬高中三年級，明年將升上大學，第一目標是東京大學農學部，但據稱他不會參加一般考試，而是以學校推薦方式參加選拔。

這種方式雖然有8成的成績要採用「大學入試共通測驗」成績，但研究和課外活動的成果也非常重要。據稱他的母親紀子妃從悠仁小學時期開始主導一切，目標就是讓悠仁入讀東大。

不過，悠仁在國際昆蟲學大會的「學會出道」方式引發批評。日媒評論，雖然秋篠宮夫婦可能沒有這種意圖，不過父母陪同悠仁第一次在學會上亮相，難免被認為是仰賴父母幫助。

作為皇室成員，悠仁想要透過推薦入學方式上東大遭到部分民眾反對。網友在連署網站Change.org發起連署，反對悠仁濫用東大的推薦入學制度，以未來天皇的身分透過「特別待遇」入學，認為這麼做將從根本上動搖天皇制，從8月10日發起連署迄今有1萬2543人表示贊同。

皇室記者分析，「反對皇族透過特權上東大，或是反對未來天皇過分注重學歷的民眾不在少數。雖然應該尊重皇族成員的學習意願，但很多人反對悠仁透過推薦入學，而不是和一般考生一樣考進東大。事態發展到這種地步，宮內廳要負很大責任」。

悠仁研究蜻蜓的論文「赤坂御用地的蜻蜓種類」去年11月在國立科學博物館的學術出版品上發表，是一篇經過10年以上調查的學術論文。有東大教授評論，「推薦入學需要研究成果，這篇論文的水準遠遠超出要求」。

不過，悠仁並非獨自完成論文，而是3人共同發表。悠仁是第一作者，但第三作者清拓哉不僅是國立科學博物院的研究人員，也是蜻蜓領域的權威。

隨著以推薦方式考入名校的學生愈來愈多，有補習班特別開設專門輔導班。補習業者表示，「同樣以推薦東大為目標的學生認為，悠仁用推薦方式錄取東大，對其他考生來說不公平。悠仁有這麼強大的智囊團，讓不少學生懷疑大家是否能在同一個平台上競爭」。

在國際昆蟲學大會展示的「皇居的蜻蜓種類」由5人組成研究團隊，首席作者是清拓哉，悠仁排在第2。不過，曾在宮內廳任職的員工反駁，「在蜻蜓研究方面，悠仁親王的實力確實處於國內的最高水準」。

悠仁目前是繼承皇位的第二順位，第一順位是他的父親文仁親王，也是日皇德仁的弟弟。過去德仁和文仁都畢業於學習院大學。學習院大學自明治時代設立以來，大多數皇族就讀於此。

日媒分析，不少網友主張悠仁親王也應該進入學習院大學就讀，如果希望進入東大，應該選擇一般考試，而不是推薦入學。如果悠仁真的憑藉推薦入學上東大，可能會引發國民的不信任感。

日本皇室 東京大學

延伸閱讀

福爾摩沙藝博會 再現二戰後台日藝術思潮

經長郭智輝訪日出席科技對話 與日鞏固半導體供應鏈關係

赴日騎單車須留意 11月起酒駕及使用手機將開罰

珊珊颱風襲日釀百人死傷 工廠、超商及外食等業者自主停工停業

相關新聞

美波音737亂流釀7傷…空服員和食物被拋飛 乘客憶恐怖過程：最痛苦經驗

美國NBC報導，美國「聯合航空」和當地緊急應對人員指出，聯合航空1196航班波音737機型客機28日從墨西哥坎昆（Can...

醫學首例！男吃完飯愛愛竟狂吐且生殖器紅腫 檢查感染源是它

黎巴嫩一名38歲男子在飯後與妻子愛愛，沒想到卻發生罕見的細菌感染，導致他不但上吐下瀉，生殖器還腫脹、發紅。

日本悠仁親王可能獲推薦入東大 逾萬人連署反對「特別待遇」

日本皇室秋篠宮長男悠仁親王可能以推薦入學方式進入東京大學，日本網友發起連署，反對他「濫用制度，透過特別待遇入學」，已有超...

紐國經濟失色 移民澳洲掀熱潮

在政經局勢動盪的今日下，紐西蘭固然吸引不少家庭移居，然而不少民眾卻因高昂居住成本不堪負荷，紛紛選擇前往澳洲…

前日銀女理事 要打破性別不平等

清水季子曾經擔任日本銀行（央行）歷來最高階的女性官僚，如今，她將焦點轉向如何打破更多玻璃天花板，從下而上地解決日本社會根深柢固的性別不平等。

新加坡組屋新風貌 可客製化白色公寓

新加坡60年來為數百萬公民興建的可負擔公共住宅將有新風貌！客製化自家住宅的需求升高，新加坡建屋發展局10月起將提供開放式空間的「組屋」格局，方便購屋者直接裝修。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。