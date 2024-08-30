因應國家預算及空污 印尼擬縮減燃料補貼

因應國家預算調整和雅加達空污問題，印尼研議將限制民眾購買政府補貼的汽柴油額度，最快10月1日上路。總統佐科威解釋，限制汽柴油補貼是為了因應雅加達嚴重空污問題，但大部分民眾表示反對。

印尼政府和國會表示，為了使燃料補貼對象更為明確，讓真正需要的人使用，將削減2025年國家預算中有關燃料補貼的項目。

能源與礦產部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）表示，削減補貼燃料是希望補貼能更精準，確保高級車輛不會使用這些補貼。

總統佐科威解釋，限制購買汽柴油補助額度是為了減少空氣污染，特別是雅加達空污嚴重，並強調，目前仍是在宣傳政策階段。

印尼安塔拉通訊社（ANTARA News）報導，這項計劃最快將於10月1日實施。

針對政府將限制補貼汽柴油額度的措施，靠開計程車維生的司機穆斯塔法（Rudy Mustafa）認為，政府不應停止這項補助。

他告訴中央社：「無論總統是誰，都應該繼續補貼汽柴油，因為補貼不僅是為了像我們這種小人物的權益，也能減輕駕駛和低收入人士的負擔，」

摩托車駕駛馬馬特（Mamat）受訪時表示，希望補助措施能持續，他說：「我希望政府不要讓它（補助）消失，因為我們真的需要，這項補貼對我們這些線上叫車平台的司機很重要。」

不過也有人支持政府限制燃料補助。南達（Nanda）說，政府應該更明確的規定哪些人可以拿到補助，將補助提供給真正需要的人。另一名民眾東尼（Tony）則說，雅加達交通壅塞嚴重，不應繼續補貼民眾使用汽柴油。

他說：「我認為這項補助本來就沒有太大作用，更重要是設置完善的公共交通，像是增公車或捷運路線，效仿新加坡。」

據官方統計，2023年印尼國內的摩托車總數達1億3200萬台，汽車則有2400萬輛，造成的空污問題，更讓總統佐科威去年咳嗽近一個月。