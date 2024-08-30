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藍舌病捲土重來 荷比德法農場疫情迅速蔓延

中央社／ 荷蘭奧斯特沃爾德30日綜合外電報導

荷蘭法國比利時德國的農場爆發一波藍舌病疫情，並且迅速蔓延。41歲荷蘭農民范諾瑞爾仍在從去年的衝擊中復原，本來以為夢魘終於結束，沒想到疫情捲土重來。

法新社報導，在范諾瑞爾（Erik van Norel）的農場上，一頭羊口水流滿地，另一頭瘸著腳，還有一頭則是幾乎站不起來。牠們全都感染藍舌病（bluetongue）。

這是一種非接觸性，以昆蟲為媒介的病毒性疾病，主要影響羊隻和牛隻，不會感染豬隻和馬匹，疫情一旦爆發便難以控制。

去年9月，荷蘭爆發藍舌病疫情，范諾瑞爾將生病的牲畜集中起來，再以四輪機車運送到畜舍。部分牲畜在12小時內死亡，最後總共死掉80隻，當時約3/4的綿羊染病。

藍舌病的症狀包括口水流不停，伴隨舌頭和唇部腫脹，懷孕的母畜會流產，各農場染病比例不一。與禽流感不同，感染藍舌病的動物不需要被撲殺。

藍舌病鮮少奪走牛隻性命，但會導致牛奶產量大減。藍舌病病毒不會對人類構成危險。

荷蘭當局已登錄6384處農場出現藍舌病病例，疫情正在穩步升溫。不過荷蘭農業和園藝協會（LTO）表示，這個數字大幅低估，因為農夫不再對所有被感染牲畜進行抽血取樣。

藍舌病也在法國、比利時和德國現蹤。根據27日數據顯示，比利時有近1200座農場受到波及，3週內就增加兩倍。

法國農業部有關當局指出，病例數於短短8天內增加3倍，正在因應疫情「爆炸性成長」。

而在德國，當局22日前已檢測到3212起病例，蔓延的速度同樣令人憂心。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1110830

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