美波音737亂流釀7傷…空服員和食物被拋飛 乘客憶恐怖過程：最痛苦經驗

美國NBC報導，美國「聯合航空」和當地緊急應對人員指出，聯合航空1196航班波音737機型客機28日從墨西哥坎昆（Cancún）飛往芝加哥時遭遇嚴重亂流，已知造成七人受傷。聯航表示，當時機上載有179名乘客和七名機組人員。太陽報則指出，班機被迫在當天下午2時40分左右緊急降落在田納西州曼菲斯（Memphis）。

美國「聯邦航空管理局」(FAA) 指出，這架客機飛越路易斯安那州上空時首度通報有亂流。

聯合航空28日對CNN發表聲明說：「1196號航班在安全指示燈亮起時遭遇亂流，並在當天下午改飛往曼菲斯。醫護人員在登機口接應客機，並將一名受傷乘客送醫。」

曼菲斯消防局表示，他們不清楚送醫乘客的傷勢。另外六人拒絕接受治療。

乘客接受NBC旗下WMAQ-TV採訪，回憶起他們在機上的恐怖經驗。乘客努埃爾說（Gustavo Nouel）：「我常搭飛機，但從未搭過這樣的班機。」

另一名乘客則說，他看見空服員被拋飛差點撞到天花板。乘客弗羅（Patrick Froh）說：「人們當時真的感到痛苦。我們的衣服上都是汙漬，因為食物也到處亂飛。這是最痛苦的事情之一。」

飛機追蹤網站FlightAware指出，班機在曼菲斯停留後飛往芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport），比預定時間晚到達兩小時。FAA也表示將對此事展開調查。