赴日騎單車須留意 11月起酒駕及使用手機將開罰

日本修法納管邊騎自行車邊使用手機及自行車酒駕等違規態樣，並新增相關罰則，將從今年11月1日正式上路。在使用手機部分，違者可處6個月以下有期徒刑或10萬日圓以下罰金。

日本放送協會（NHK）報導，面對日本道路上層出不窮的邊騎自行車邊使用手機亂象，日本政府今年3月提出道路交通法修正草案，今年5月獲國會通過，明文禁止邊騎自行車邊使用手機，並新增罰則。

日本政府內閣會議今天通過實施日期，上述修法將從今年11月1日起正式上路。

根據修法內容，禁止邊騎自行車邊使用手機，就算邊騎自行車邊注視手機螢幕也不行，違者可處6個月以下有期徒刑或10萬日圓以下罰金；若因此肇生事故等危險，將可處1年以下有期徒刑或30萬日圓以下罰金。

日本警察廳表示，今年上半年共有18起因邊騎自行車邊使用手機引發的死亡或重傷事故，且有增加趨勢。警方將再度宣導邊騎自行車邊使用手機的危險性，並針對惡性違規進行取締。

同樣從11月1日起，原本不屬處罰對象的自行車酒駕（帶酒氣駕駛）部分，在此次修法上路後違者將可處3年以下有期徒刑或50萬日圓以下罰金。

另外，容易跟普通自行車搞混的電動自行車，因為是靠電動馬達或引擎行駛，這次也被明確歸類在輕型機車或機車類別，警察廳將進行徹底宣導。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康