珊珊颱風襲日釀百人死傷 工廠、超商及外食等業者自主停工停業

日本雖然沒有各縣市統一的颱風假，但昨天受到颱風珊珊登陸侵襲影響，以九州地方為主的工廠、超市、超商及外食等店家，考量到員工安全都相繼停工停業；各級學校也都停課因應。

登陸日本前被認為接近「歷年最強等級」的今年第10號颱風珊珊，至今已在九州地方等地釀百人死傷。由於威力持續減弱，日本氣象廳預測珊珊可能會在9月1日下午前轉為熱帶低氣壓。

日本共同社報導，昨天接近中午時，日本福岡市內一處商店街因為商家都沒有營業，顯得相當冷清。

集中在九州地方的日本半導體工廠中，位於熊本縣合志市的三菱電機功率元件（Power Device）工廠，從昨天下午起停工。晶片製造商羅姆半導體集團（Rohm）位於宮崎市的子公司工廠，也從8月28日晚間起停工。

在零售業部分，日本便利商店龍頭7-ELEVEn（7-11）、全家（FamilyMart）及羅森（LAWSON）3大超商業者，一度有約2500家門市暫停營業，到今天也還有約2060家門市暫停營業。

永旺集團（AEON）旗下超市也臨時暫停約60家分店營業；外食業者日本麥當勞控股公司也關閉98家麥當勞分店。

珊珊也影響物流作業。日本郵便暫停九州地方及四國地方部分地區的郵局窗口業務等服務；物流龍頭業者雅瑪多（YAMATO TRANSPORT）及佐川急便運輸公司，也暫停宅配等業務。

在學校方面，讀賣新聞報導，福岡市教育委員會昨天決定臨時停課，總計包括市立高中以下各級學校共229所、學生人數總計12萬7500人。熊本日日新聞報導，熊本縣內幾乎所有的高中以下各級學校，都在8月28日決定29日及30日停課。