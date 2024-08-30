南韓深偽色情內容猖獗 未成年受害人近6成

透過Telegram聊天室流傳的深偽（deepfake）色情內容近期受到南韓輿論關注，據統計，近3年內受害當事人中近6成為未成年人，受害人數近年快速增加。而這只是報警立案的部分。

根據南韓國會今天公開的警方統計，2021年至2023年警方收到通報的深偽色情內容相關受害人累計527人，其中59.8%為十多歲的未成年人。依受害者年齡區分，20多歲占32.1%、30多歲占5.3%、40多歲占1.1％。

未成年受害者在這三年內快速增加，從2021年的53人、2022年81人，成長至2023年的181人。而在深偽技術持續發展下，利用相關技術製作色情內容越來越容易，被立案調查的深偽影片犯罪嫌疑人年齡大幅下降，10多歲的嫌犯占比從2021年65.4%增加至2023年的75.8%，今年1到7月也達到73.6%。

作為因應日益嚴重性犯罪問題措施其中一環，南韓政府日前已經下令強化取締相關犯罪，並要求Telegram等網路社群平台協助取證，但就南韓警方人士透露，這些平台很少協助這類調查，只能靠搜查人員一一監控可疑聊天室追蹤，不僅費時費力，目標聊天室還可能隨時被廢群，讓所有努力功虧一簣。

根據美國網路安全業者Security Hero最近發表的「2023年深偽現況」報告，南韓的深偽色情內容犯罪是全世界最嚴重的國家。報告中從10個網站及YouTube等平台蒐集到9.5萬多支深偽色情影片，發現影片登場人物中高達53%為南韓人。

進一步統計最常出現在這些深偽影片中的個人，前10名中有8人為南韓歌手，其中第一名的相關影片共有1595支，總點擊率高達561萬次。