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澳洲人口普查變革首列性傾向問題 澳總理：可以選擇是否回答

中央社／ 雪梨30日綜合外電報導
澳洲當局為平息LGBTQ族群的不滿，人口普查政策做出大幅改變，將首次詢問民眾的性傾向。路透社
澳洲當局為平息LGBTQ族群的不滿，人口普查政策做出大幅改變，將首次詢問民眾的性傾向。路透社

澳洲當局今天表示，為平息LGBTQ同性戀雙性戀跨性別及酷兒）的不滿，人口普查政策做出大幅改變，將首次詢問民眾的性傾向。

法新社報導，澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）今天宣布，2026年人口普查將實際包含有關性傾向的問題。澳洲部長們昨天才解釋，為避免造成分化的爭論，已取消在人口普查納入相關問題。

但支持者表示，性傾向認同問題將更準確反映澳洲人的身分，以及他們愛的人。

艾班尼斯說，澳洲統計局（ABS）已擬定一個關於性傾向的新問題，將在納入人口普查前進行測試。

人口普查在澳洲具強制性，若不配合將面臨罰款。但艾班尼斯表示，民眾可以選擇是否回答關於性傾向的問題。

然而，艾班尼斯並未提到是否加入關於性別認同的問題，僅說人口普查不會有「大幅度更動」。

人權組織「平等澳洲」（Equality Australia）表示，對跨性別、多元性別族群，和天生具有性別特徵變異的人來說，還不清楚人口普查將造成什麼影響。

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