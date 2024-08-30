日本漁船沖繩外海起火沉沒 發現搭載7人救生艇

日本一艘搭載8人的漁船今天上午在沖繩外海發出遇險警報，接獲通報的海上保安廳先後確認漁船起火並沉沒，隨後又在事發海域發現搭載7人的救生艇，已派巡邏船前往救援。

日本放送協會（NHK）報導，日本第11管區海上保安本部表示，今天上午6時前接獲漁船「第八光榮丸」在沖繩本島東南方約400公里海域上發出的遇險警報，海上保安廳航機中午前確認漁船發生火災，隨後在下午2時前確認漁船沉沒。

海上保安廳在事發海域也發現一艘載有7人的救生艇，因為稍早接獲的資訊是漁船上有8人，所以海上保安本部正在進行確認。

朝日新聞報導，「第八光榮丸」漁船上載有8人，2人是日本人、6人是外國人。海上保安廳在漁船沉沒後發現一艘救生艇，已派遣兩艘巡邏船前往救援。