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救窮？義大利擬調高旅遊稅 依酒店等級分每晚最多恐收900元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
義大利想調高旅遊稅。歐新社
義大利想調高旅遊稅。歐新社

義大利考慮大幅提高旅遊稅，以協助缺錢的城市，並敦促遊客「更負責任」。但酒店和旅遊業協會反對。這項計畫如果付諸實施，一些等級最高、最昂貴酒店的客房，每晚最高可能收取25歐元（近台幣900元）的稅金

代表大型酒店和全球連鎖酒店的Confindustria Alberghi警告，義大利已經面臨來自歐洲其他旅遊地的激烈競爭，可能因此蒙受損失。該組織董事Barbara Casillo說，讓旅客覺得義大利「予取予求」不利於國家。

義大利旅遊部長Daniela Santanchè計劃，9月要與業者商討修改稅務規則的提案。她最近在社群媒體發文說，「並非所有的稅都是稅」，「在過度旅遊的時代，討論這件事，是想真正有助改善服務，使付稅遊客更加負責任」。

義大利城市可以對過夜住宿的遊客課稅，現在每人每晚1至5歐元不等。根據金融時報取得的訊息，當局將提案：100歐元以下客房的旅遊稅上限提高到每晚5歐元；100至400歐元的客房提高到10歐元；400至750歐元的客房是15歐元； 超過750歐元的客房為25歐元。新規定允許這些錢可用來支援收垃圾。

但旅遊業者大表不滿。代表各類型旅行社的Federturismo總裁Marina Lalli抱怨，許多城市已經「非法」使用來自旅遊稅的收入，來填補預算漏洞，像是修繕坑坑窪窪的道路，現在還想堂而皇之拿遊客的錢，處理遊客不涉足地區所發生的事。

此時正值義大利公共財政面臨沉重壓力之際，該國債負已經快要達到GDP的140%。

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