留學生人數限制下 中國學子還會去澳洲嗎？

澳洲政府週二（8月27日）宣布，自2025年起，將新註冊的國際留學生數量限制在27萬人。雖然這仍需要經過澳洲國會批准，但澳洲高等教育機構相當仰賴國際學生，特別是來自亞洲的學子，因此澳洲政府的新政策引發了反彈聲浪。

專家指出，這會影響中國學生進入澳洲名校的機會，甚至進一步改變中國學生前往澳洲留學的意願。

依據新規，2025年澳洲各大學的國際留學生註冊人數上限，將設定為14.5萬人，約為2023年的水準；職業培訓課程的國際留學生註冊人數，上限則為9.5萬人。澳洲政府希望控制移民數量，認為這導致澳洲房租飆升。

澳洲名校受影響最大

來自國際學生的教育收入，是澳洲第四大「出口」產業，僅次於煤炭、鐵礦、天然氣，它在2022年至2023財政年度，替澳洲經濟創造了約364億澳幣的收益。

根據澳洲教育部2022年的數據，雖然各大學對國際學生依賴程度有所不同，但在許多澳洲頂尖學府，國際學生學費是除了政府補助之外的最大收入來源。舉例而言，雪梨大學有約44%的收入來自國際學生學費；莫納什大學、新南威爾斯大學、昆士蘭大學也分別都有3成以上。

上述幾所排名靠前、歷史悠久的澳洲頂尖名校組成的「八大名校聯盟」（Group of Eight），27日曾發表公開聲明，「堅決反對」設置國際學生人數上限，批評此舉「魯莽」，並認為「這會對產業和國家造成損害」、實際上是在「懲罰」受國際優秀學生歡迎的大學。該聯盟「以最強烈的措辭」，呼籲參議院不要讓政府通過新政策。

西澳大學（UWA）中國研究副教授陶郁（Yu Tao）告訴DW，對於澳洲政府計劃實施的留學生比例上限，不同的大學可能會有不同的反應，「那些中國留學生較為集中的大學，主要是以『八大』為主的國際排名較高的大學——可能會在對華招生方面受到一定影響」。

陶郁指出，「那些位於澳洲偏遠地區、或全球排名相對較低的大學，受到的影響可能不會特別大」。

長期研究高等教育政策的澳洲國立大學（ANU）社會研究與方法中心教授諾頓（Andrew Norton）也告訴DW，原先國際學生集中程度就比較高的澳洲大學，在2025年之後，面臨到國際學生招生數量消減的問題，也會最嚴重。

諾頓認為，未來可能的影響是，與過去的留學生人數無上限相比，澳洲許多主要研究型大學從國際學生上收取的收益將減少，可用於研究的資金也將減少。

諾頓還指出，澳洲政府新推出的國際學生上限政策，並沒有規範各國的留學生配額。不過，他認為，「上限政策對中國學生的影響最大」。

專家：中國留學生可能不願低就

澳洲教育部數據顯示，2024年中國學生在澳洲留學新生中的人數中排名第一。今年1月至5月，共有超過15萬名的中國新生到澳洲，其次是印度和尼泊爾學生。

根據《澳洲人報》（The Australian）今年5月的報導，在中國留學生的推動下，澳洲各大學2024年初的海外留學生入學人數，已超過新冠疫情前的水平，而這些學生幾乎都選擇就讀「八大名校」。數據顯示，2024年初有86%的中國籍新生就讀澳洲「八大名校」，人數比去年高出15%，比2019年高出31%。

報導也說，在「八大名校」之外，中國學生在2024年初的入學人數，比新冠疫情發生前減少了一半。

陶郁研判，一些排名相對較低的澳洲大學，或許會歡迎澳洲政府新政策，因為這些限制可能促使一些留學生選擇前往這些排名較低的學校。

就他個人的觀察出發，陶郁認為，南亞國家的留學生相對而言對大學排名沒有那麼「執著」，因此確實不排除有些傾向於在澳大利亞找工作、發展職涯的留學生，在無法進入頂尖澳洲學府時，可能會選擇其他澳洲大學。

但在陶郁看來，「中國留學生一般比較重視（大學）國際排名，他們中的許多人在畢業後在澳洲尋找工作、甚至移民定居的傾向並不是那麼強烈」；如果澳洲政府採取嚴格「一刀切式」的名額限制，中國學生並不會因此選擇排名較差的其他澳洲大學。

陶郁認為，澳洲的大學不僅在澳洲國內存在競爭關係，更重要的是在國際上與其他以英語授課的大學，尤其是英國和加拿大的大學，競爭留學生的來源。「如果中國學生無法進入『八大』名校，他們可能不會選擇澳洲其他排名較低的大學，而更有可能前往其他國家排名相似的大學。」

諾頓27日在澳洲意見交流平台「對話」（The Conversation）上發表的文章則指出，「很少有想要就讀高聲望大學、或想要住在大城市的學生，會去低聲望大學或地區大學」。因此，當留學生面臨澳洲的名額上限，「他們就不會來澳洲」。

在這種情況下，諾頓也指出，「到2025年底時，我們可能會發現許多大學和其他教育機構尚未達到上限，導致新生總數遠低於27萬人」。

中國留學生怎麼看？

路透社報導指出，澳洲的民意調查顯示，選民擔心大量外國學生和工人湧入，會讓住房市場壓力過大。目前距離澳洲大選還有不到1年的時間，移民議題可能成為此次競選中的熱門議題之一。

為阻止大量人口流入，澳洲政府上個月將外國學生的簽證費提高了一倍多，並打算修改規定，不再允許畢業生澳洲不斷延長居留時間。

澳洲國立大學中國籍碩士生張普特告訴DW，澳洲政府表面上認為限制留學生人數，就可以改善澳洲的住房危機，但其實問題「並沒有真正得到解決」。

他認為，澳洲政府打算把2025年新留學生人數限制在跟新冠疫情期間「基本持平」，並沒有特別減少，「可是澳洲的住房危機就是從那個時候開始的」。

長遠來看，他認為這項措施是矯枉過正。張普特說，澳洲政府應提升對簽證的要求，並限制留學生報讀「野雞學校」，才是正確的做法，「（這些管理措施）長遠來看會提升整個產業的品質，但是單純限定留學人數，是百害而無一利」。

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