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挪威公主與薩滿未婚夫大婚！一連3天婚宴歡慶 不准賓客拿手機拍照

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
挪威公主瑪莎露易絲與未婚夫韋瑞特一連三天的婚宴活動29日開跑。美聯社
挪威公主瑪莎露易絲與未婚夫韋瑞特一連三天的婚宴活動29日開跑。美聯社

曾宣稱可以通靈的52歲挪威公主瑪莎露易絲（Princess Martha Louise）與美國非裔的「薩滿」未婚夫韋瑞特（Durek Verrett）戀情備受矚目，兩人29日起盛大展開為期3天的婚禮慶祝活動，預計於明天（31日）在私人活動中交換誓詞、正式喜結連理。

瑪塔露易絲近日透過IG發文，分享結婚典禮細節，透露將會邀請牧師及精神導師到場見證。

綜合外媒報導，這場婚宴長達3天，地點在挪威南部蓋朗厄爾峽灣的蓋倫格聯合酒店（Hotel Union Geiranger）舉行，數百賓客搭乘3個小時的船抵達峽灣，婚宴第二天會有美國嘻哈團體黑眼豆豆（The Black Eyed Peas）、歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）等演出，而瑪莎露易絲與韋瑞特預計31日在私人活動中互許終身。

根據挪威媒體報導，賓客被要求在慶祝活動期間不要使用手機或相機，也不要在社群媒體上發布任何相關內容。

瑪莎露易絲與現年49歲的韋瑞特在2022年宣布訂婚，掀起熱議，韋瑞特不僅以「第六代薩滿」自居，更曾有許多爭議言論，包括兒童癌症可能是由「不快樂」所引起等，瑪莎露易絲也於同年宣布卸下王室職責。

瑪塔露易絲曾是馬術運動員，與前夫育有3名女兒，兩人於2017年離婚。這是她第二度結婚，她曾透露有「千里眼」，並能與動物和天使溝通，對靈性世界有高度興趣。

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