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不肖子！為買iPhone絕食3天 貧窮慈母心軟買給他…網怒轟撻伐

香港01／ 撰文／桃樂絲
印度有少年絕食3天，以強迫母親為其購買iPhone手機。圖／擷取自X「AbhishekSay」
印度有少年絕食3天，以強迫母親為其購買iPhone手機。圖／擷取自X「AbhishekSay」

為人父母，當然會竭盡所能為子女提供優質生活，但都要衡量自身經濟能力。印度有青少年為擁有iPhone手機，不惜絕食3天和母親抗議，強迫對方為其購買手機。少年賣花謀生的慈母因擔心兒子身體狀況，最終無奈妥協，帶兒子到手機店購買iPhone。網友批評少年為滿足虛榮心，漠視家中經濟狀況，「在自己沒有工作，而母親辛苦賣花的情況下，花這麼多錢買手機是不合理的」、「慈母多敗兒」。

少年絕食迫母親買iPhone

綜合印度媒體報導，當地有青年為購買iPhone手機，以絕食威脅母親就範。社交平台X（前稱Twitter）瘋傳涉事片段，顯示該男子與母親到手機店購買手機，他手中拿著大疊鈔票；手機店老闆則拿著收音麥克風訪問對方。男子向老闆承認，他為了說服母親給他購買新的iPhone，在家絕食3天，當時男子母親就站在其身後，表情相當無奈，與青年獲得iPhone時臉上洋溢幸福的笑容，形成強列對比。

男子母親向手機店老闆透露，她是靠在寺廟外賣花為生。由於兒子為得到iPhone手機，在家絕食，甚至一口水都沒喝過，她擔心兒子身體，迫於無奈拿出辛苦賺取的盧比。愛子心切的她對於兒子喜獲「心頭好」表示高興，只希望對方可以在未來學會賺錢。

網友批評：請停止不必要的揮霍

片段於當地引來極大迴響，許多網友批評青少年為一己私慾，罔顧母親和家中經濟狀況「他的母親是因為他絕食才妥協，這段影片讓我心碎」、「請停止不必要的揮霍」，又指該母親輕易妥協並不是因為愛，反而是過份寵溺，「阿姨，明天他會要一輛運動自行車，你就賣掉你的土地吧」，也有網友質疑這是行銷影片。

印度有少年絕食3天，以強迫母親為其購買iPhone手機。圖／擷取自X「AbhishekSay」
印度有少年絕食3天，以強迫母親為其購買iPhone手機。圖／擷取自X「AbhishekSay」

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文章授權轉載自《香港01》

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