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驚恐畫面曝！珊珊颱風襲日 飛機降落福岡機場突劇烈晃動…乘客尖叫嚇哭

聯合新聞網／ 綜合報導
珊珊颱風襲日，影響日本數百個國際、國內線航班。航班示意圖。圖／美聯社
珊珊颱風襲日，影響日本數百個國際、國內線航班。航班示意圖。圖／美聯社

珊珊颱風於29日上午登陸日本九州鹿兒島縣薩摩川內市附近 ，強風暴雨侵襲九州各地。根據日媒報導，29日上午，一架由泰國廊曼國際機場飛往福岡機場的飛機受強風影響，機體出現劇烈搖晃，機上乘客不安的尖叫與哭聲此起彼落。最後，飛機順利於福岡機場降落，並未造成任何人員受傷。

根據日媒「富士新聞」報導，當地時間29日上午7點左右，一架由泰國廊曼國際機場飛往福岡機場的飛機上，一名乘客於機艙內拍攝飛機降落時的情況，影片中，乘客們因為機體劇烈搖晃而發出不安的尖叫聲，「這情況真的沒事嗎」等擔憂的聲音此起彼落，據傳有乘客更因此哭了出來。

而機體在經過上下左右大幅度的晃動後，平安無事地降落在福岡機場，機艙內也響起乘客們熱烈的掌聲。

根據報導，由於颱風影響，日本航空與全日航空於29日的國內線，共計取消了494個航班，且因為颱風移動的速度緩慢，日本航空決定於30日取消國內線280個航班、全日空航空則取消了346個國內線與4個國際線航班，至少有6萬名以上的旅客受到影響。

根據「NHK」報導，截至當地時間30日0點，珊珊颱風已造成4人死亡、94人受傷及1人失蹤。

珊珊颱風目前位於九州北部，預計以每小時10公里的速度朝北東方向前進，即使是距颱風較遠的關東及東海地區，仍有強烈雨勢。日本西部及東部的強風大雨則預計持續至31日，日本氣象廳呼籲民眾嚴防山體滑坡、低窪地區淹水及河川氾濫。

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