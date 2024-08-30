颱風珊珊撲日 釀3死85傷

颱風珊珊廿九日上午登陸日本九州鹿兒島縣薩摩川內市附近，夾帶暴雨襲擊九州各地，包括廿七日發生的愛知縣土石崩落釀三死二傷在內，珊珊颱風已造成三人死亡、八十五人受傷及一人落海失蹤。九州陸空交通受到嚴重影響，幾條新幹線已決定區間或全線停駛，五七三個航班取消。

珊珊行進速度緩慢，影響時間拉長，預料卅日、卅一日將通過四國地方，九月一日停滯在近畿地方。

日本放送協會（ＮＨＫ）報導，珊珊帶來的暴雨，廿七日在愛知縣導致土石崩落重創民宅，釀三死二傷。登陸後在宮崎縣、鹿兒島縣、佐賀縣、熊本縣、福岡縣、大分縣等，造成至少八十一人受傷。此外，山口縣及三重縣各一人受傷。

另外，鹿兒島市一名六十多歲男性從小船墜海失蹤。日本海上保安部在附近海域發現一具遺體，正在調查有無關連。

珊珊被視為逼近最強等級颱風，當局要求鹿兒島縣、宮崎縣、熊本縣一百一十三萬戶、共計二百廿五萬人避難。

宮崎縣局部地區自廿七日至今累計降雨已接近八百毫米，預估包含九州和四國、近畿南部大範圍地區，接下來的累積降雨量也將超過一千毫米，局部地區甚至有超過二千毫米的風險。

珊珊的風勢造成許多災情，其中宮崎市廿八日深夜發生類似龍捲風的強陣風，電線桿、自動販賣機都被吹倒。

ＪＲ九州公司表示，九州新幹線、西九州新幹線卅日全線停駛。東海道新幹線從八月卅一日到九月二日間，可能預防性停駛。山陽新幹線部分，廣島站到博多站區間將從廿九日下午五時起預防性停駛，卅日上午十時前車次也都停駛。