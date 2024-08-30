芬蘭將把核廢料埋藏地底

芬蘭即將成為舉世第一個把核廢料埋藏在地底洞穴的國家，貯存時間長達10萬年，有望成為永續核能的解決方案。

CNBC報導，芬蘭將在明年某個時點或2026年初，把高放射性的核廢料貯放到防水容器，深埋進芬蘭東南方歐基洛托島地底400公尺處。

這個名為Onkalo（芬蘭語意思為小型洞穴或坑洞）的長期貯存設施，上方有錯綜複雜的隧道網，鄰近三座核電廠，距離首都赫爾辛基約240公里。這項前瞻計畫被譽為核能長期永續性的分水嶺時刻，可作為全球典範。

核電業者TVO與電力公司Fortum共同持有的芬蘭業者Posiva，將負責處理貯放在Onkalo的核廢料。Posiva公關主管托西馬說：「基本上，Onkalo計畫就是我們正在建造一個核廢料的封存廠與處置設施，且非暫時性，而是永久性的。」

托西馬表示，這種開創先河的地底處置設施已獲得業界大量關注，若能擁有核廢料最終處置措施的解決方案，就像補上核能永續生命周期失落的一塊拼圖。

不過，Onkalo計畫也引發各界討論是否有人能保證核廢料的長期安全性，以及在對抗氣候危機時，應該採用核能的程度。

世界核能協會表示，目前核能提供全球約9%的電力。由於核能是低碳能源，支持者主張核能可幫助各國發電、減少碳排和降低對化石燃料的依賴，但一些環保組織認為，核能會分散對抗氣候變遷的注意力，不利轉向更便宜且更乾淨的替代能源。