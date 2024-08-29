多國要求延期實施 歐盟反砍伐森林法遭內外反彈

預定年底落實關鍵內容的歐盟「反砍伐森林產品規則」，已引起多個開發中國家和8個歐盟成員國公開反彈。捷克政府28日就要求歐盟勿在年底進一步落實，使這項「頭已經洗下去」的法律恐前途生變。

歐洲聯盟（EU）在去年6月施行「反砍伐森林產品規則」（Regulation on deforestation-free products，簡稱EU Deforestation Regulation或EUDR），禁止進口來自砍伐森林的產品，試圖以市場購買力減緩全球森林流失的趨勢。

受影響的產品包括棕櫚油、木材、咖啡、橡膠、可可，以及衍生產品如牛肉、家具或巧克力等。該規則關鍵條款預定在12月30日落實，將對前述產品帶來真正衝擊。

許多仰賴相關貿易的開發中國家已向歐盟抗議該規則，例如棕櫚油和木材大出口國的印尼，中南美洲的巴西、阿根廷、智利、巴拉圭、烏拉圭等國更在8月中旬聯名寫信給歐盟執行委員會（EuropeanCommission）負責貿易、農業等部門的執委，要求將年底時程延後。

歐盟內部也有反彈聲浪，包括集結成員國中間偏右政黨的歐洲議會（European Parliament）最大黨團「歐洲人民黨」（EPP）。

另據「歐洲動態」（Euractiv）報導，捷克農業部28日向當地媒體表達反對年底落實該規則，理由是受影響的企業還沒準備好。捷克要求執委會給歐洲商界和供應鏈企業更多時間熟悉該規則的具體作法，以降低產業負面效應。

義大利、奧地利、波蘭、芬蘭、瑞典、斯洛伐克和斯洛文尼亞等國，在更早之前便表達過類似要求。

根據該規則，2020年12月31日之後於森林砍伐區域生產的前述大宗商品，包括衍生產品，將不能在歐盟銷售。企業需要溯源搜集相關資料、與產地協調，並將報告上傳到歐盟的相關資訊系統。

除了預定年底施行關鍵條款，小型企業則獲延至2025年6月30日起才須遵循該規則。