珊珊颱風肆虐...日本九州各地雨彈狂炸 釀3死85傷1失聯

今年第10號颱風珊珊今天上午登陸日本鹿兒島縣薩摩川內市附近，九州各地降下紀錄性的大雨，西日本與東日本的太平洋一側也下大雨。日媒報導，颱風珊珊來襲，已造成3人死亡、85人受傷、1人失聯。

日本放送協會（NHK）報導，受到颱風珊珊的影響，已知在愛知縣蒲郡市27日晚間發生土石流，有一家5口遭埋，後來確認其中3人死亡、2人受傷。

九州的宮崎縣、鹿兒島縣、長崎縣、佐賀縣、熊本縣、福岡縣、大分縣等，截至傍晚5時（台灣時間4時）有81人受傷。此外，山口縣及三重縣各1人受傷。

鹿兒島市昨晚有一名60多歲男性開小船在海上被強風吹翻，下落不明。日本海上保安部（海巡單位）搜救結果，今天下午在附近海域的海中發現一具遺體，正在調查有無關連。

日本讀賣新聞報導，日本氣象廳表示，今天的72小時降雨量最高值（截至下午6時），大分縣佐伯市劍崎高達597毫米，大分縣、靜岡縣的共5處創當地觀測史上降雨量最高紀錄。

颱風珊珊在日本九州登陸後，威力減弱，截至下午6時，中心氣壓985百帕，最大風速每秒30公尺。颱風在長崎縣島原市附近緩慢地朝北北東前進，明天（30日）可能橫掃九州，朝東前進。預估在明天下午6時之前的24小時降雨量，四國（地區）是400毫米、東海地區及九州北部300毫米。

日本氣象廳表示，九州進入颱風暴風圈，颱風朝北前進，四國、近畿降下猛烈大雨，兵庫縣短時間發生下強降雨的線狀對流（日本稱線狀降水帶，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），氣象廳發布「顯著大雨情報（訊息）」。

預估到8月31日，西日本與東日本除了下大雨之外，也將颳強風，日本氣象廳呼籲民眾嚴防暴風、土石災害、低窪地區浸水與河川氾濫等情況。