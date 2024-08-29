印尼2大「線上叫車」司機爭福利 赴平台總部和總統府抗議

印尼2大線上叫車平台Grab和Gojek司機今天赴總統府和公司總部抗議，以爭取更好的勞動條件。發起抗議的勞工組織表示，許多司機被迫超時工作，也未獲得合理薪資，要求當局和公司保障司機的福利和勞動權益。

印尼近千名線上叫車平台司機今天下午赴位於雅加達的總統府、Grab和Gojek各自的總部辦公室抗議，要求更好的勞動條件、福利及成立工會的權利。

發起示威的印尼運輸工人聯盟（SPAI）主席莉莉（Lily Pujiati）表示，司機抗議的目的是要求公司滿足平台夥伴的工作權益，「像是相關福利、良好的勞動條件和足夠的薪資」。

她說，許多司機和快遞員被迫每天工作8小時以上，因疲勞容易發生事故。另外，女性司機在懷孕或分娩，甚至流產期間應有的權利也常被忽視，因此希望能「賦予籌組工會的權利，與平台平等進行談判」。

抗議行動大致上和平進行，未發生嚴重暴力事件。「雅加達環球報」（Jakarta Globe）報導，少數未參與示威的司機行經抗議地點時，被要求加入示威，而與示威人士爆發衝突。

報導指出，線上叫車平台司機並非正式員工，通常沒有正式合約，因此缺乏工作和社會福利的保障，這是引發他們上街抗議的主因。