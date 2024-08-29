快訊

美股早盤走高！台積電ADR小漲0.9％ NVIDIA跌約2％

印尼2大「線上叫車」司機爭福利 赴平台總部和總統府抗議

中央社／ 雅加達29日專電
印尼2大線上叫車平台Grab和Gojek司機今天赴總統府和公司總部抗議，以爭取更好的勞動條件。Gojek示意圖。圖／路透社
印尼2大線上叫車平台Grab和Gojek司機今天赴總統府和公司總部抗議，以爭取更好的勞動條件。Gojek示意圖。圖／路透社

印尼2大線上叫車平台Grab和Gojek司機今天赴總統府和公司總部抗議，以爭取更好的勞動條件。發起抗議的勞工組織表示，許多司機被迫超時工作，也未獲得合理薪資，要求當局和公司保障司機的福利和勞動權益。

印尼近千名線上叫車平台司機今天下午赴位於雅加達的總統府、Grab和Gojek各自的總部辦公室抗議，要求更好的勞動條件、福利及成立工會的權利。

發起示威的印尼運輸工人聯盟（SPAI）主席莉莉（Lily Pujiati）表示，司機抗議的目的是要求公司滿足平台夥伴的工作權益，「像是相關福利、良好的勞動條件和足夠的薪資」。

她說，許多司機和快遞員被迫每天工作8小時以上，因疲勞容易發生事故。另外，女性司機在懷孕或分娩，甚至流產期間應有的權利也常被忽視，因此希望能「賦予籌組工會的權利，與平台平等進行談判」。

抗議行動大致上和平進行，未發生嚴重暴力事件。「雅加達環球報」（Jakarta Globe）報導，少數未參與示威的司機行經抗議地點時，被要求加入示威，而與示威人士爆發衝突。

報導指出，線上叫車平台司機並非正式員工，通常沒有正式合約，因此缺乏工作和社會福利的保障，這是引發他們上街抗議的主因。

Grab 印尼 薪資 雅加達

延伸閱讀

印尼澳洲簽署新防衛協議 因應亞太地區安全威脅

清大生走讀雅加達唐人街 建雙語地圖助保存文化資產

總統府更改將官晉任典禮 爭議人物此後不用怕媒體

清大生赴雅加達台灣學校辦營隊 教中文和基礎AI

相關新聞

珊珊颱風肆虐...日本九州各地雨彈狂炸 釀3死85傷1失聯

今年第10號颱風珊珊今天上午登陸日本鹿兒島縣薩摩川內市附近，九州各地降下紀錄性的大雨，西日本與東日本的太平洋一側也下大雨...

多國要求延期實施 歐盟反砍伐森林法遭內外反彈

預定年底落實關鍵內容的歐盟「反砍伐森林產品規則」，已引起多個開發中國家和8個歐盟成員國公開反彈。捷克政府28日就要求歐盟...

印尼2大「線上叫車」司機爭福利 赴平台總部和總統府抗議

印尼2大線上叫車平台Grab和Gojek司機今天赴總統府和公司總部抗議，以爭取更好的勞動條件。發起抗議的勞工組織表示，許...

香港立場新聞前高層煽動罪成立 歐盟：停止起訴記者

香港法院今天裁決，已停運獨立媒體「立場新聞」母公司及其前總編輯和前署任總編輯「串謀發布煽動刊物」罪名成立，歐洲聯盟在判決...

「富含文化力量」德國威瑪藝術節開跑 台灣舞作展多元抗強勢極右翼崛起

德國威瑪藝術節今年以「我們為何而奮鬥」為題，對抗極右翼思潮崛起，推出「台灣焦點」單元，希望透過一系列台灣舞作呈現島國獨特...

孩子被偷了！40歲產子卻只剩空床 三寶媽崩潰

英國一名高齡產婦本來因再生下一個女兒感到滿心歡喜，想不到這樣的心情沒有維持多久，她就遇上了所有父母的惡夢，她的寶寶竟在醫院被陌生女子抱走。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。