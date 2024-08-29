香港立場新聞前高層煽動罪成立 歐盟：停止起訴記者
香港法院今天裁決，已停運獨立媒體「立場新聞」母公司及其前總編輯和前署任總編輯「串謀發布煽動刊物」罪名成立，歐洲聯盟在判決宣布後表示，這是「新聞自由空間日益縮水又一跡象」。
已停運的立場新聞母公司、前總編輯鍾沛權、前署任總編輯林紹桐，今天被法院判決「串謀發布煽動刊物」罪名成立，案件押後至今年9月26日判刑，兩名被告獲准保釋等候判刑。
法新社報導，歐盟（EU）一名發言人透過聲明指出，這項最新裁決是「新聞自由空間日益縮水又一跡象」，儘管香港基本法保障這項基本權利。
聲明寫道：「這項裁決恐抑制意見多元交流、資訊自由流通，這兩者都是香港經濟成功的基石。」
聲明還提到，在香港「串謀發布煽動刊物」罪行最高可處兩年刑期。
歐盟最後呼籲香港當局恢復當地對新聞自由的信心，並「停止起訴記者」。
美國、英國、法國、歐盟及澳洲等多國領事館代表今天也出席聆聽判決。
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