「富含文化力量」德國威瑪藝術節開跑 台灣舞作展多元抗強勢極右翼崛起

德國威瑪藝術節今年以「我們為何而奮鬥」為題，對抗極右翼思潮崛起，推出「台灣焦點」單元，希望透過一系列台灣舞作呈現島國獨特文化身分和創造力，展示多元及民主重要性。

威瑪藝術節（Kunstfest Weimar）是德國東部最具規模的當代藝術節，每年夏天在擁有深厚歷史與文化底蘊的世界文化遺產城市威瑪（Weimar）舉行，今年藝術節特別規劃「台灣焦點」單元，並以「我們為何而奮鬥」（Wofür wir kämpfen）為策展核心主軸。

藝術節總監漢姆克（Rolf Hemke）接受中央社採訪時表示，今年策展主題與當前德國政治氣氛密切相關，8月21日至9月8日展覽期間恰逢當地圖林根（Thüringen）邦重要選舉，極右翼德國另類選擇黨（AfD）在此地區有高支持率，預估囊括超過30%選票。

漢姆克表示，「排外的極右翼勢力對德國社會構成嚴重威脅，我們正在為德國的憲法、自由民主、多元文化及社會包容性而奮鬥，因此希望透過藝術節來呈現『多元』的力量。」

漢姆克提到，他在去年4月訪台期間，接觸超過30個舞團和藝術家，被台灣的藝術創意和文化多樣性深深吸引，最終成功邀請到雲門舞集、蒂摩爾古薪舞集等5組具代表性的台灣舞團與藝術家加入。

以雲門舞集此次亮相威瑪的「定光」為例，舞作完成於疫情間，深刻探討人與自然的關係。漢姆克說，「雲門是世界上最好的現代舞團之一，他們的作品技術和藝術水準都非常高，演出受到高度好評，觀眾反應熱烈」。

除了雲門舞集，來自排灣族的蒂摩爾古薪舞集也讓漢姆克印象深刻。這是他首次接觸原住民舞團，對其獨特的文化魅力與傳統背景非常好奇，「蒂摩爾古薪舞集呈現了台灣原住民文化的另一種色彩，這對德國觀眾來說是一種嶄新體驗」。

在談到為何選擇台灣作為今年藝術節的合作對象時，漢姆克強調是為了「對抗極右翼的文化敘事」。他說歐洲極右翼通常向中國和俄羅斯等非民主國家靠攏，威瑪藝術節盼透過呈現台灣的文化身分，來反駁極右翼主張。

「我們希望向人們展示台灣這座島嶼，本身就富含文化力量，其擁有自己獨特的身分，且與中國完全不同」。

除來自台灣的舞作演出，今年藝術節也展出人權組織Memorial對抗極權俄羅斯、揭露史達林主義暴政、平反受害者的歷史影像與文獻；以及舉辦由基輔交響樂團演奏的紀念音樂會，透過影像和音樂來記錄和反思歷史，傳達對自由與人權的珍視。

漢姆克表示，台灣的民主經驗與多元文化值得更多國際觀眾認識與借鏡，期待未來能有更多來自台灣的作品參與威瑪藝術節，「這不是一次性的合作，自2019年擔任藝術節總監以來，我們即和台灣建立了深厚關係，希望能夠繼續推進合作，在德國展示更多來自台灣的優秀作品」。