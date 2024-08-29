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孩子被偷了！40歲產子卻只剩空床 三寶媽崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
女兒才出生三天就被綁架，讓艾爾謝到現在心中仍有陰影。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
女兒才出生三天就被綁架，讓艾爾謝到現在心中仍有陰影。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

英國一名高齡產婦本來因再生下一個女兒感到滿心歡喜，想不到這樣的心情沒有維持多久，她就遇上了所有父母的惡夢，她的寶寶竟在醫院被陌生女子抱走。

據《太陽報》（The Sun）報導，2014年9月，當時40歲的艾爾謝（Elsje）生下了女兒娜汀（Nadine）。雖然艾爾謝當時已經是兩個孩子的媽，也已經是高齡產婦，全家還是對新成員的到來充滿了期待。

娜汀出生三天後，艾爾謝因為覺得脖子僵硬還有嚴重頭痛，再次回到醫院接受檢查，而寶寶娜汀也跟著回到醫院。某天晚上，艾爾謝哄睡娜汀後，決定去洗澡，當下她突然猶豫是不是要把寶寶帶進浴室，但最後還是沒這麼做，沒想到洗完澡出來就發現孩子不見了。

艾爾謝立刻陷入了恐慌，開始瘋狂地找寶寶，她衝出走廊大喊：「有誰看到我的寶寶嗎？」醫院的工作人員也四處搜尋，場面頓時一片混亂。

艾爾謝報警後，警方查看監視器畫面，發現一名戴著墨鏡的女子抱著娜汀離開了醫院。幸好院方認得這名女子，是渴望擁有孩子卻不能生育的馬許（Loni Marsh），警方也隨即循線展開調查。

警方在當天凌晨2點找回娜汀，安全地將她送回父母身邊。艾爾謝抱著失而復得的女兒，忍不住淚流滿面，感謝上帝讓她和女兒再次團聚。

2014年11月，馬許被判18個月監禁，協助她的共犯也必須進行社區服務。不過直到現在艾爾謝仍無法放心，就算女兒已經長大，她也不敢再讓她離開自己的視線片刻。

監視器 英國

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