11歲妹妹撞見姊姊正遭獸父性侵 警方一查驚揭更噁心家庭悲劇

俗話說家是最後的避風港，但若本該成為庇蔭的家人，卻對自己伸出魔爪呢？昨（28）日，馬來西亞一名11歲的女童放學回家，竟然撞見45歲的父親正在性侵14歲的姊姊，事後媽媽帶著一對女兒報警後才抓走獸父。更令人髮指的是，11歲女童也指控曾遭父親性侵，根據馬來西亞法律，若獸父遭定罪最重可處20年徒刑與鞭刑。

根據「中國報」報導，馬來西亞發生一起駭人聽聞的家庭倫常悲劇，昨日一名11歲女童放學回家，竟撞見父親趁著母親在裁縫店上班的空檔，將14歲的姊姊當作自己的的洩慾工具。眼見妹妹回家，姊姊當下立刻放聲求援，獸父可能因為女兒的呼救聲，最後才作罷穿上褲子。

14歲受害少女等到母親下班回家後，才哭訴自己慘遭父親凌辱，嚇得這名媽媽趕快帶孩子直奔醫院驗傷，最後檢查結果也證實愛女慘遭性侵。

眼見女兒竟遭枕邊人性侵，這名媽媽當晚隨即報警逮捕丈夫。根據當地警方初步調查，這名45歲的父親自今年1月起，瞞著家人在家性侵自己的14歲女兒。此外，警方一查竟揭露更令人反胃的家庭悲劇，連年僅11歲的妹妹也指控曾遭父親性侵。根據馬來西亞法律，這名父親若遭定罪，最重可處20年徒刑與鞭刑。

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