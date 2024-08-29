大馬中藥保健需求攀升 台灣擬扮最佳助攻角色

台灣中藥工業同業公會理事長陳如麟今天說，馬來西亞過去幾年受COVID-19疫情影響，對中藥本草保健需求持續攀升，中西醫雙劍合璧合療是全球醫療趨勢，台灣將扮最佳助攻角色。

外貿協會籌組2024台灣生技中醫藥團今天南向大馬，盼藉中醫藥文化在全球形成強大潮流之際，要在多元種族的馬來西亞凸顯台灣中醫藥產業藥品與製劑優勢。

身兼台灣生技中醫藥團長的陳如麟表示，台灣的中醫藥產業發展國際化，無論在藥品品質與製劑過程都非常成熟，特別前幾年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，台灣研發的清冠一號帶動中藥就診熱潮，對緩解疫情有莫大助益。

他指出，清冠一號證明台灣對中醫藥品的開發與驗證獲得肯定，凸顯台灣中醫藥產業在品質製劑與開發均具有國際水準，也能在華人世界與多元種族的大馬占有一席之地。

駐大馬辦事處經濟組今天在台灣生技中醫藥團拓銷會表示，中醫診所和中藥店遍及大馬，在預防保健和緩解病痛各方面，長期以來都有使用中草藥相關產品習慣，大馬約有5000至6000間中藥店，中醫師人數逾8000人。

經濟組指出，過去幾年受疫情影響，中藥本草預防保健在馬來西亞獲得更多的關注，需求不斷往上攀升。