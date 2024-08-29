快訊

11歲妹妹撞見姊姊正遭獸父性侵 警方一查驚揭更噁心家庭悲劇

獨／高雄赤裸女屍命案凶嫌咬死不認 2關鍵點遭警戳破

京華城弊案延燒...應曉薇、沈慶京遭聲押禁見 台北地院晚間9點開庭

大馬中藥保健需求攀升 台灣擬扮最佳助攻角色

中央社／ 吉隆坡29日專電
外貿協會籌組2024台灣生技中醫藥團今天南向大馬，盼藉中醫藥文化在全球形成強大潮流之際，要在多元種族的馬來西亞凸顯台灣中醫藥產業藥品與製劑優勢。中藥示意圖／ingimage
外貿協會籌組2024台灣生技中醫藥團今天南向大馬，盼藉中醫藥文化在全球形成強大潮流之際，要在多元種族的馬來西亞凸顯台灣中醫藥產業藥品與製劑優勢。中藥示意圖／ingimage

台灣中藥工業同業公會理事長陳如麟今天說，馬來西亞過去幾年受COVID-19疫情影響，對中藥本草保健需求持續攀升，中西醫雙劍合璧合療是全球醫療趨勢，台灣將扮最佳助攻角色。

外貿協會籌組2024台灣生技中醫藥團今天南向大馬，盼藉中醫藥文化在全球形成強大潮流之際，要在多元種族的馬來西亞凸顯台灣中醫藥產業藥品與製劑優勢。

身兼台灣生技中醫藥團長的陳如麟表示，台灣的中醫藥產業發展國際化，無論在藥品品質與製劑過程都非常成熟，特別前幾年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，台灣研發的清冠一號帶動中藥就診熱潮，對緩解疫情有莫大助益。

他指出，清冠一號證明台灣對中醫藥品的開發與驗證獲得肯定，凸顯台灣中醫藥產業在品質製劑與開發均具有國際水準，也能在華人世界與多元種族的大馬占有一席之地。

駐大馬辦事處經濟組今天在台灣生技中醫藥團拓銷會表示，中醫診所和中藥店遍及大馬，在預防保健和緩解病痛各方面，長期以來都有使用中草藥相關產品習慣，大馬約有5000至6000間中藥店，中醫師人數逾8000人。

經濟組指出，過去幾年受疫情影響，中藥本草預防保健在馬來西亞獲得更多的關注，需求不斷往上攀升。

中藥 中醫 清冠一號 馬來西亞

延伸閱讀

台灣青農大使大馬交流 分享稻米農作經驗

M痘現非洲外首例…馬來西亞為防範疫情蔓延 嚴查機場出入境檢測

慕尤丁涉辱王室遭起訴 學者：大馬在野團結恐掀異音

中國人超愛吃⋯大馬鮮食榴槤獲准輸入 首批15噸運抵鄭州

相關新聞

整輛車掉進坑內...南韓首爾市內突現天坑 82歲駕駛重傷急送醫

韓國首爾市西大門區一處車道今天上午突然出現巨大天坑，造成一輛行經的小客車摔落，82歲駕駛重傷，與79歲女性乘客都被送醫治...

11歲妹妹撞見姊姊正遭獸父性侵 警方一查驚揭更噁心家庭悲劇

俗話說家是最後的避風港，但若本該成為庇蔭的家人，卻對自己伸出魔爪呢？昨（28）日，馬來西亞一名11歲的女童放學回家，竟然撞見...

越南確保北越電力 500千伏3號向北輸電線竣工

越南缺電議題引發外資憂心，500千伏第3號輸電線自中部廣平省連接北部興安省的部分在今天完工，將有助於確保北越地區的電力穩...

香港立場新聞前高層煽動罪成立 歐盟：停止起訴記者

香港法院今天裁決，已停運獨立媒體「立場新聞」母公司及其前總編輯和前署任總編輯「串謀發布煽動刊物」罪名成立，歐洲聯盟在判決...

「富含文化力量」德國威瑪藝術節開跑 台灣舞作展多元抗強勢極右翼崛起

德國威瑪藝術節今年以「我們為何而奮鬥」為題，對抗極右翼思潮崛起，推出「台灣焦點」單元，希望透過一系列台灣舞作呈現島國獨特...

孩子被偷了！40歲產子卻只剩空床 三寶媽崩潰

英國一名高齡產婦本來因再生下一個女兒感到滿心歡喜，想不到這樣的心情沒有維持多久，她就遇上了所有父母的惡夢，她的寶寶竟在醫院被陌生女子抱走。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。