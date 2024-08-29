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高中生跳海用魚叉捕魚 慘遭鯊魚斬首斷臂「頭顱至今未尋獲」

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞德遭鯊魚襲擊身亡，至今仍未找到頭顱。示意圖，圖片來源／ingimage
瑞德遭鯊魚襲擊身亡，至今仍未找到頭顱。示意圖，圖片來源／ingimage

牙買加海岸一名高中生到海邊捕魚，竟遭到鯊魚恐怖襲擊，最終導致斷頭身亡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，8月26日，16歲的瑞德（Jahmari Reid）到蒙特哥灣（Montego Bay）附近用魚叉捕魚時，結果遭到鯊魚攻擊。當瑞德被發現時，他的屍體不但沒有了頭顱，連左臂也被咬斷。

瑞德的父親表示，他到現在仍無法相信，孩子自己出海捕魚，最後卻發生這樣的悲劇。他坦承自己常阻止兒子去捕魚，因為覺得很危險，兩人更因此常常起衝突，沒想到有天真的發生憾事。

當地漁民雷諾茲（Christopher Reynolds）表示，潛水員在27日早上展開搜尋行動，最後終於找到瑞德的屍體。他們發現屍體不久後，也在水中看到一隻很大的虎鯊，雖然潛水員試圖射殺這隻鯊魚，但沒有打中。雷諾茲補充，之所以想找到並殺死鯊魚，是為了要找到瑞德的頭顱。

當地漁民協會負責人克里斯蒂（Fritz Christie）指出，這是近代以來當地水域首次有人因鯊魚襲擊而喪命。克里斯蒂推測，這隻鯊魚可能是跟著郵輪進到海灣，提醒當地用魚叉捕魚的民眾要格外小心。

根據國際鯊魚攻擊檔案（International Shark Attack File）的記錄，鯊魚襲擊在牙買加極為罕見，自1749年以來僅報告過三起無預警襲擊事件。牙買加最常見的鯊魚是性情溫和、棲息在海床附近的護士鯊。不過牙買加水域也曾出現過加勒比礁鯊、虎鯊、雙髻鯊和公牛鯊等鯊魚。

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