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2023年野火數量創新高 加拿大成第4大碳排國

中央社／ 渥太華28日綜合外電報導
根據今天發表在英國「自然」（Nature）科學雜誌的一份研究，2023年加拿大破紀錄的野火數量，讓該國成為去年全球第4大溫室氣體排放國。圖／新華社
根據今天發表在英國「自然」（Nature）科學雜誌的一份研究，2023年加拿大破紀錄的野火數量，讓該國成為去年全球第4大溫室氣體排放國。圖／新華社

根據今天發表在英國「自然」（Nature）科學雜誌的一份研究，2023年加拿大破紀錄的野火數量，讓該國成為去年全球第4大溫室氣體排放國，也引起人們懷疑加拿大森林未來捕獲或儲存二氧化碳的能力。

法新社報導，加拿大去年災難般的野火數量，全國各地可見。1500萬公頃森林燒毀，佔加拿大森林總面積約4%，超過20萬人流離失所。

從衛星數據觀察去年5月至9月火災產生的煙霧，研究人員判定排放出23.71億噸二氧化碳和一氧化碳，讓加拿大在全球碳排國家排名從第7名躍升至第4名，僅次於中國、美國和印度。

研究人員警告，造成野火的乾熱天氣，預計在2050年代成為常態，且「可能導致火災活動增加。」

本篇研究主要作者柏恩（Brendan Byrne）告訴法新社，「這引起了擔憂。未來數十年可能越發頻繁且嚴重的火災，是否將抑制加拿大森林持續作為碳匯的能力。」

被燒光的森林在數十年間會重新生長，野火造成的二氧化碳通常會被重新吸收。但每年火災規模與數量激增，加上部分地區發生乾旱，可能意味著森林需要更長時間才能復原。

根據這篇研究，這最終「會抑制森林對碳的吸收力」。

研究總結指出，加拿大將不得不下修對化石燃料的允許排放量，為「森林減少碳吸收做出補償」。

加拿大 火災 美國

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