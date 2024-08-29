越南確保北越電力 500千伏3號向北輸電線竣工

越南缺電議題引發外資憂心，500千伏第3號輸電線自中部廣平省連接北部興安省的部分在今天完工，將有助於確保北越地區的電力穩定，盼藉此吸引半導體業者投資。

越南政府新聞網（baochinhphu.vn）報導，500千伏（kV）第3號輸電線廣平省（Quang Binh）至興安省（Hung Yen）工程段長519公里，投資金額近10億美元，經半年施工在今天落成。加上2022年建成的中南部工程段，至此，500千伏第3號輸電線已貫通北中南。

越南快訊（VnExpress）報導，總理范明正（Pham Minh Chinh）今天出席竣工典禮時表示，這項計畫的完成對於越南能源安全有特別重要的意義，尤其是增加外資對於越南政府履行承諾的信心。

他說：「我們說不會缺電就會做到」。這項工程將有助於吸引半導體晶片等新領域的投資者。

越南2023年夏天酷熱且降雨少，用電量大增及水力發電效能大減，導致北越地區去年5、6月頻頻限電、停電。世界銀行（World Bank）評估指出，越南當年缺電造成14億美元損失，相當於越南國內生產毛額（GDP）的0.3%。

美、日、韓各國企業代表今年3月與范明正會面時，表達對越南缺電情況的憂心，強調工業區在去年用電高峰期經常計畫性停電，打亂企業正常運作與生產週期。直指缺電是對越南投資的最大阻礙。