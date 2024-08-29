紅牛創辦人孫子涉嫌撞死人潛逃 檢方起訴前警官、檢察官失職
紅牛飲料創辦人的孫子沃拉育涉嫌於2012年開車撞死警察，但直到2017年警方才發出逮捕令，沃拉育早已逃之夭夭。泰國檢方今天起訴6名當年和案件有關的警察和檢察官失職濫權。
曼谷郵報（Bangkok Post）報導，在國家反貪汙委員會的要求下，泰國檢方今天向貪汙及瀆職中央刑事法院（Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases）控告前警察總長宋佑（Somyot Poompanmoung）及前副檢察總長納德（Nate Naksuk）在內共8人失職濫權等罪名。
控告的內容包括他們修改了沃拉育的行車速度，並竄改證據讓沃拉育逃過酒駕和肇事逃逸等罪名。法院今天裁定8人保釋但限制出境。
沃拉育（Vorayuth Yoovidhya）是紅牛（Red Bull）提神飲料集團共同創辦人許書標（Chaleo Yoovidhya）的孫子，他涉嫌於2012年在曼谷駕駛法拉利名車撞死泰國警察後肇事逃逸，但直到2017年警方才發出逮捕令，不過在逮捕令發出前幾天，沃拉育潛逃到新加坡。
2012年到2017年期間，沃拉育被發現仍能自由進出泰國，超速以及沒有下車協助受害者等罪名在這5年間因超過追訴期限而失效。目前針對沃拉育的罪名只剩下魯莽駕駛致死，這項罪名將在2027年超過追訴期限。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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