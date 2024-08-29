恐出現災害級大雨！珊珊颱風緩慢移動 關東地區9月初仍需警戒

受到今年第10號颱風珊珊與濕暖空氣影響，日本關東地區上空出現活躍的積雨雲，由於颱風移動速度緩慢，預計降雨情況將會持續到9月初，關東地區尤其是關東南部的總降雨量將顯著增加，可能出現破紀錄的災害級大雨。

颱風珊珊今天上午在鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸，下午持續朝九州北部推進，預料30日之後將向東移動，可能會橫貫四國和本州地區。日本氣象廳警告，九州、四國及東海地區30日可能出現線狀降水帶。由於颱風移動速度緩慢，影響預計會持續較長時間，氣象廳要求民眾嚴防狂風與暴雨，保持高度警戒。

颱風登陸的九州出現破紀錄大雨，截至下午2時的72小時降雨量，宮崎縣美鄉町神門累積降雨827.5毫米，刷新歷年來8月最高紀錄。海拔較高的蝦野高原降雨量達到794.5毫米。九州北部的降雨量也相當可觀，大分縣佐伯市降雨量595.0毫米，創下有史以來最高紀錄。宮崎市內還出現龍捲風，大分縣由布市的由布院町宮川發生氾濫。

距離颱風有一段距離的地方也降下大雨。三重縣津市在1小時內降下73.5毫米，截至下午2時30分，累積降雨量達到363.5毫米。關東甲信地區也受到局部積雨雲覆蓋，東京市中心從今天下午開始降雨。中國、四國、近畿到關東的太平洋沿岸地區，可能會持續出現伴有雷電的強烈雨勢。

關東甲信地區預料到30日下午6時為止的24小時內，降雨量最多的地方將突破200毫米，尤其是關東南部降雨量將顯著增加。東京都的8月平均降雨量為154.7毫米，相當於一天就超越一個月的降雨量。

關東的神奈川縣和群馬縣已經發布大雨警報，從今晚至9月3日之間，東京都和其他6縣也可能發布大雨警報。

截至下午3時，颱風珊珊正以每小時15公里的速度，在長崎縣雲仙市附近朝北移動，雖然登陸後勢力有所減弱，但速度預料將再度放緩，預計31日上午將經過四國地區，9月1日左右停留在近畿地方。由於無法借助上空的偏西風，因此路徑難以確定，預料進入9月初，仍有部分地區會繼續受到颱風影響。

至於颱風珊珊截至目前帶來的損害，共同社報導，鹿兒島市的鹿兒島港有1名60多歲男性行蹤不明。熊本、宮崎、鹿兒島等縣共有40多人因為疑似龍捲風的突如其來強風受傷。愛知縣蒲郡市發生土石流，有一家5口慘遭掩埋，其中3人不幸遇難。