餓到吃大象...納米比亞爆旱災釀糧食危機 擬宰逾700頭野生動物供食用
非洲南部國家納米比亞政府計劃宰殺大象、斑馬及河馬在內逾700頭野生動物，分配給當地百年一遇旱災中飽受缺糧之苦的民眾食用。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，納米比亞環境、林業暨觀光部（MEFT）26日宣布，預計宰殺的動物包含83頭大象、30隻河馬、60隻水牛、50隻高角羚、100頭斑紋牛羚以及300隻斑馬。
環境、林業暨觀光部發布新聞稿說，這些來自國家公園和「具有可長期狩獵動物數量」公共園區的野生動物，將由專業獵人宰殺，計畫目標是協助減輕旱災對納米比亞的衝擊。
隨著旱災造成的衝擊加劇，納米比亞5月宣布進入緊急狀態，全國約半數人口、估計約140萬人預料將陷入嚴峻的糧食不安全。
這個部門表示，透過捕殺部分地區「數量超過可放牧環境和水源負荷」的野生動物，這項計畫有助減輕水資源壓力。
該計畫目標還包含降低大象和人類相遇時可能產生的衝突。旱災期間，動物尋找食物和水的途中與人衝突的可能性升高。
非洲南方是大象的主要棲息地，這裡有20萬多頭大象。這些動物持續受到旱災衝擊，這個地區去年據說有數以百計大象因水源枯竭而死亡。
環境、林業暨觀光部指出，除了大象以外，將要宰殺的其他動物，肉同樣會將分配給飽受飢餓之苦的民眾，並強調農村地區民眾受到旱災的影響尤其嚴重。
該部門也說，已宰殺超過150隻野生動物，供應逾12萬5000磅（約5萬6600公斤）的肉。
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