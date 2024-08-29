打亂陸空交通！颱風珊珊強襲日本釀79傷 日媒：關東地方不可掉以輕心

今年第10號颱風珊珊今天上午登陸日本九州地方，已知在九州7縣造成79人受傷等災情。當地陸空交通同受嚴重影響，幾條新幹線已決定區間或全線停駛，兩大航空也取消573個航班。

珊珊目前行進速度約每小時15公里，到明天前的速度還會更為減慢，且從明天到8月31日橫貫四國地方時的速度也不會加快，預估9月1日左右將幾乎停滯在近畿地方。由於縱貫西日本時的速度相當緩慢，珊珊帶來的影響也將隨之拉長。

日本放送協會（NHK）自行彙整珊珊災情報導，截至今天下午5時止，如果包括8月27日發生的愛知縣土石崩落重創民宅釀3死2傷在內，跟珊珊有關的災情已造成3人死亡、82人受傷及1人下落不明。

82名傷者扣除愛知縣2傷及三重縣1傷，在九州7縣共有79名傷者，分別是宮崎縣35人、鹿兒島縣23人、長崎縣7人、佐賀縣5人、熊本縣4人、福岡縣3人及大分縣2人。

另外，鹿兒島市昨天晚間有一名60多歲男性從小船墜海失聯。

TBS電視台報導，關東地方雖然目前離珊珊還有一段距離，但完全不能掉以輕心，預測從今天下午起就會開始大範圍降雨。

關東地方降雨高峰首先會出現在今天下午到明天上午，之後將逐漸受到珊珊逼近影響，至少到9月3日為止，將持續何時降下大雨都不足為奇的情況。

日本氣象廳預測，關東甲信地方到明天中午12時止的24小時累計雨量，部分地區可能高達250毫米。如果這些雨量下在東京的話，有可能造成災情。

朝日新聞報導，JR東海公司表示，往來東京大阪的東海道新幹線三島站到名古屋站區間，將從明天首班車開始全天預防性停駛；至於東京站到三島站及名古屋站到新大阪站區間，改為每小時雙向行駛各兩車次「回音號」列車。

東海道新幹線從8月31日到9月2日間，同樣可能預防性停駛或長時間停駛；9月3日雖然不會預防性停駛，但有可能會長時間停駛。

山陽新幹線部分，JR西日本公司表示，廣島站到博多站區間將從今天下午5時起預防性停駛，並取消明天從首班車到上午10時左右同區間所有車次。

至於新大阪站到廣島站區間雖然有列車行駛，但取消跟東海道新幹線的直通運轉。

JR九州公司表示，九州新幹線今天全線停駛，西九州新幹線也從今天首班車起全線停駛。目前這兩條新幹線也將從明天首班車起全線停駛。

JR東日本公司表示，有關上越、北陸及東北新幹線，今天都正常行駛。

在空中交通部分，日本航空（Japan Airlines）今天上午11時宣布，今天和明天共取消九州地方與羽田等機場起降的289個國內線航班；全日本空輸（All Nippon Airways）今天上午9時30分也宣布，從昨天到明天共3天，已取消九州地方及關西地方等機場起降的284個國內線及國際線航班。