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收益160億元...Backpage遭控「全球最大賣淫網站」 創辦人涉洗錢被判5年

中央社／ 鳳凰城28日綜合外電報導
收益豐厚的分類廣告網站Backpage被控長年透過分類廣告宣傳賣淫並從中獲利，在這起龐雜案件中，其創辦人雷希今天因一項洗錢相關罪名遭判5年刑期及罰款300萬美元。圖／美聯社
收益豐厚的分類廣告網站Backpage被控長年透過分類廣告宣傳賣淫並從中獲利，在這起龐雜案件中，其創辦人雷希今天因一項洗錢相關罪名遭判5年刑期及罰款300萬美元。圖／美聯社

收益豐厚的分類廣告網站Backpage被控長年透過分類廣告宣傳賣淫並從中獲利，在這起龐雜案件中，其創辦人雷希今天因一項洗錢相關罪名遭判5年刑期及罰款300萬美元。

Backpage.com的分類廣告被用來助長未成年賣春及人口販賣，遭控為全球最大賣淫網站，已於2018年4月遭美國當局關閉。

美聯社報導，陪審團去年裁定現年76歲的雷希（Michael Lacey）隱匿跨國洗錢這一項罪名有罪，但在決定助長賣淫、洗錢等另外84項罪名方面陷入僵局。美國地區法院法官胡梅特瓦（Diane Humetewa）後因證據不足判雷希數十項罪名無罪，但他仍面臨約30項助長賣淫及洗錢指控。

美國當局表示，Backpage網站自2004年成立到2018年被政府關閉，創造5億美元（約新台幣160億元）賣淫相關收益。

雷希的律師團主張，他聚焦經營非傳統連鎖報刊業，並未涉入Backpage日常營運。

但胡梅特瓦今天宣判時告訴雷希，他知悉針對Backpage的種種指控卻毫無作為。

另外兩名Backpage高層，財務長布倫斯特（JohnBrunst）與執行副總裁史皮爾（Scott Spear）在去年遭到定罪後，今天也各被判10年刑期。

法官命令雷希、布倫斯特和史皮爾在兩週內向美國司法部法警局（USMS）報到開始服刑。

根據檢方，這3名被告出於貪婪，將Backpage偽裝成合法分類網站為賣淫打廣告，並在Backpage真正的商業模式方面，誤導反人口販運組織及執法官員。

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