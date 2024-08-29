珊珊颱風來勢洶洶！土石流淹民宅釀3死2重傷 重創日本74人輕重傷
被日本氣象廳稱為接近最強等級的珊珊颱風在鹿兒島登陸，日本NHK統計到當地下午4時，有74人輕重傷、3人死亡、1人失蹤。3名死者是前天（27日）在愛知縣蒲郡市被土石流淹沒的民房罹難，消防單位救出2人。
NHK透過各地新聞中心統計，宮崎30人傷者最多、其次是鹿兒島23人，長崎、熊本、佐賀、大分及福岡縣都有人在風災中受傷，合計71人，加上土石流2人、三重縣1人，累積74人受傷。鹿兒島市的60多歲男性船長駕船落海，仍行蹤不明。
東海道新幹線的三島至名古屋間，從30日的第一班列車起全日停駛；JR西日本今下午5時起（日本時間）停駛從廣島到博多站的列車。豐田汽車在全日本14家工廠今、明停工。
累計至今天中午72小時的降雨量，宮崎縣美鄉町神門有821毫米，改寫當地8月最高雨量紀錄，宮崎市內多處發生龍捲風，多人受傷送醫。
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