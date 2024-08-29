快訊

2024台北國際滑水賽驚傳事故 工作人員落水失蹤警消緊急搜救

柯文哲暫卸黨主席3個月誰來代理？民眾黨內分析：人選恐是這2人

柯文哲道歉請假3個月自請調查 黃珊珊稱1900萬支出漏報

珊珊颱風來勢洶洶！土石流淹民宅釀3死2重傷 重創日本74人輕重傷

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
珊珊颱風在鹿兒島登陸在九州帶來驚人雨量，大分縣河川氾濫。圖／美聯社
珊珊颱風在鹿兒島登陸在九州帶來驚人雨量，大分縣河川氾濫。圖／美聯社

日本氣象廳稱為接近最強等級的珊珊颱風在鹿兒島登陸，日本NHK統計到當地下午4時，有74人輕重傷、3人死亡、1人失蹤。3名死者是前天（27日）在愛知縣蒲郡市被土石流淹沒的民房罹難，消防單位救出2人。

NHK透過各地新聞中心統計，宮崎30人傷者最多、其次是鹿兒島23人，長崎、熊本、佐賀、大分及福岡縣都有人在風災中受傷，合計71人，加上土石流2人、三重縣1人，累積74人受傷。鹿兒島市的60多歲男性船長駕船落海，仍行蹤不明。

東海道新幹線的三島至名古屋間，從30日的第一班列車起全日停駛；JR西日本今下午5時起（日本時間）停駛從廣島到博多站的列車。豐田汽車在全日本14家工廠今、明停工。

累計至今天中午72小時的降雨量，宮崎縣美鄉町神門有821毫米，改寫當地8月最高雨量紀錄，宮崎市內多處發生龍捲風，多人受傷送醫。

土石流 日本 雨量 颱風

延伸閱讀

颱風珊珊襲日釀54傷 行進緩慢恐花一天穿越九州

珊珊颱風登陸九州已傳54傷、1人失蹤！225萬人收「避難指示」

珊珊颱風侵日又回馬槍侵台？粉專：南落大迴轉機率相當低

珊珊颱風亂台日航班 中華航空宣布今4航班取消

相關新聞

土石流淹民宅3死2重傷 珊珊颱風重創日本74人輕重傷

被日本氣象廳稱為接近最強等級的珊珊颱風在鹿兒島登陸，日本NHK統計到當地下午4時，有74人輕重傷、3人死亡、1人失蹤。3...

越南南北高鐵引中企關注 越副總理建議儘早接洽

中交集團總經理王海懷近日指出，正密切關注越南重大交通建設案，包括南北高鐵等。越南副總理陳紅河建議，中交集團儘早與越南合作...

韓深偽色情 殃及女兵、女老師 總統尹錫悅促查

南韓當局28日表示，計畫要求通訊軟體Telegram和其他社群媒體平台，更積極協助刪除和封鎖露骨的深偽（deepfake...

月賺近30萬！南韓最強外送員被違規公車撞倒 搶救1個月仍不治

外送員的收入會依據完成的訂單數量有所波動，南韓一名月收入高1200萬韓圓（約新台幣28萬元）的外送員，曾受到YouTube和電視台採訪，被稱為全南韓最會賺錢的外送員。然而7月底他遭到違規公車撞倒，治療近一個月仍傷重不治。

對他社男記者「傳64次示愛訊息」 日經女記者違反跟騷法被捕

讀賣新聞29日報導，日本經濟新聞一名33歲的女記者因為反覆傳私訊給在其他媒體工作的男記者，涉嫌違反跟蹤騷擾防止法，26日...

川普競選團隊發言人 光頭亞裔「相撲力士」是何來歷？

留意美國總統大選新聞的人，可能對川普競選陣營發言人感到好奇--史蒂文．張（Huyen Steven Cheung）。一個看似華人的姓氏，不常出現在新聞鏡頭裡，偶爾隱身幕僚群中，其實他是個彪形大漢，川普稱他是「相撲力士」。令人意外又不意外的是，美國媒體稱史蒂文．張「私下說話溫文有禮、公開發言尖酸刻薄」。這兩種截然不同的特性怎麼會出現在同一人身上？他來自何種背景？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。