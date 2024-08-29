西班牙名演員之子謀殺肢解案 泰國法院判無期徒刑

泰國法院今天判處西班牙名演員之子無期徒刑，因他殘忍殺害並肢解一名哥倫比亞整形外科醫生。這起駭人事件在西班牙受到極大關注。

法新社報導，30歲的廚師桑丘（Daniel SanchoBronchalo）被判定去年於觀光島嶼帕岸島（KohPhangan）預謀殺害阿迪加（Edwin Arrieta Arteaga）。

由於被告桑丘的父親羅多佛（Rodolfo Sancho）是西班牙名演員，此案在西班牙引起極大關注，大批西班牙記者為報導審判過程飛來泰國。

受害者家屬的律師凱里萊德（BussakornKaewleeled）表示，家屬對判決結果感到滿意。

凱里萊德在蘇美島法院外告訴記者：「原告對判決很滿意，因為他（桑丘）將被終身監禁，家屬也獲得一些金錢賠償。」

凱里萊德進一步表示：「（法院）已做出裁決，根據泰國法律，雙方都有權利上訴。」

當談到桑丘的反應，凱里萊德說：「他很傷心，但我們不能忘記逝去的死者。」

桑丘稱，他基於自衛殺害了44歲的阿迪加，並承認藏匿遺體，但否認銷毀阿迪亞的護照。