快訊

珊珊颱風撲日！長榮飛福岡航班「多次盤旋」降落未果 5小時後返回桃機

49歲女赤裸陳屍高雄某商旅 複驗結果出爐「後腦有傷」男友涉重嫌

台灣青農大使大馬交流 分享稻米農作經驗

中央社／ 吉隆坡29日專電
2024農業青年大使共遴選出24名優秀青年，其中12人前往馬來西亞。團員於適耕莊人民碾米廠外合影留念。攝於28日。圖／中央社
2024農業青年大使共遴選出24名優秀青年，其中12人前往馬來西亞。團員於適耕莊人民碾米廠外合影留念。攝於28日。圖／中央社

2024農業青年大使赴大馬以農會友，促進雙邊交流，大馬農民讚許台灣高度成熟與完善的農業技術，也複製台灣觀光工廠概念，提供遊客認識稻米等農作生產過程。

今年共有24名優秀農業青年大使分赴馬來西亞與泰國交流，其中有部分青年大使在大馬與適耕莊農民、當地學術等有關單位交換彼此經驗。

農業青年大使團昨天參訪位於雪蘭莪州北部適耕莊（Sekinchan）人民碾米廠，碾米廠業者表示，大馬最大稻米產區位於北馬吉打州，但如以每公頃產量計算，適耕莊位居全馬首位，最重要關鍵要歸功於高度自動化的農耕技術。

昔日曾赴台灣學習農業技術並返國開設碾米廠的業者林卯順表示，他除進行大面積種植水稻與碾米作業，也把「台灣觀光工廠的概念複製過來」，讓更多民眾認識稻米生產過程。

從事冷凍水產兼農業青年大使學員長張書寧受訪說，她感謝農業部與外交部提供機會讓青農造訪大馬，提高自身競爭力，促進台馬交流。

對於赴適耕莊交流，她指出，農業青年大使們與在地農夫在稻米議題交流熱絡，機會難得，大家都努力為這片土地默默耕耘，透過參訪瞭解大馬農業技術，未來可以帶回台灣運用，把自身想法與對方分享，期待擦出不同火花。

從事醬油釀造的農業青年大使簡志斌告訴中央社，他除種植大豆、小麥、水稻，也從事醬油發酵與加工，這次赴大馬目的在於了解大馬是否有農友種植大豆、雜糧，目前發現適耕莊是以種植水稻為主。

簡志斌指出，他與大馬醬油廠商有技術上交流，協助在地業者解決醬油發酵與製程困難，農產品需經加工處理，才有高附加價值，盼持續把台灣加工食品或發酵食物在馬來西亞發揚光大。

昨天交流會台灣分享農業方面專業知識，諸如從生產面積、單位公頃稻米產量、米種、農業法令與市場消費習慣等，凸顯「以農會友」重要價值。

「農業青年大使新南向交流計畫」由外交部及農業部自2017年起共同辦理，迄今已安排114名具農業背景的台灣青年，赴菲律賓、印尼、越南、馬來西亞、泰國及印度6國實地研習交流。

稻米 觀光工廠 青年 馬來西亞

延伸閱讀

M痘現非洲外首例…馬來西亞為防範疫情蔓延 嚴查機場出入境檢測

日本鬧米荒！天氣熱、觀光客回籠成主因 米價也開始飆漲

中國人超愛吃⋯大馬鮮食榴槤獲准輸入 首批15噸運抵鄭州

致敬大馬國父 聖約翰中學120週年校慶登場

相關新聞

珊珊颱風來勢洶洶！土石流淹民宅釀3死2重傷 重創日本74人輕重傷

被日本氣象廳稱為接近最強等級的珊珊颱風在鹿兒島登陸，日本NHK統計到當地下午4時，有74人輕重傷、3人死亡、1人失蹤。3...

收益160億元...Backpage遭控「全球最大賣淫網站」 創辦人涉洗錢被判5年

收益豐厚的分類廣告網站Backpage被控長年透過分類廣告宣傳賣淫並從中獲利，在這起龐雜案件中，其創辦人雷希今天因一項洗...

西班牙名演員之子謀殺肢解案 泰國法院判無期徒刑

泰國法院今天判處西班牙名演員之子無期徒刑，因他殘忍殺害並肢解一名哥倫比亞整形外科醫生。這起駭人事件在西班牙受到極大關注

台灣青農大使大馬交流 分享稻米農作經驗

2024農業青年大使赴大馬以農會友，促進雙邊交流，大馬農民讚許台灣高度成熟與完善的農業技術，也複製台灣觀光工廠概念，提供...

越南南北高鐵引中企關注 越副總理建議儘早接洽

中交集團總經理王海懷近日指出，正密切關注越南重大交通建設案，包括南北高鐵等。越南副總理陳紅河建議，中交集團儘早與越南合作...

韓深偽色情 殃及女兵、女老師 總統尹錫悅促查

南韓當局28日表示，計畫要求通訊軟體Telegram和其他社群媒體平台，更積極協助刪除和封鎖露骨的深偽（deepfake...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。