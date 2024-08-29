台灣青農大使大馬交流 分享稻米農作經驗

2024農業青年大使赴大馬以農會友，促進雙邊交流，大馬農民讚許台灣高度成熟與完善的農業技術，也複製台灣觀光工廠概念，提供遊客認識稻米等農作生產過程。

今年共有24名優秀農業青年大使分赴馬來西亞與泰國交流，其中有部分青年大使在大馬與適耕莊農民、當地學術等有關單位交換彼此經驗。

農業青年大使團昨天參訪位於雪蘭莪州北部適耕莊（Sekinchan）人民碾米廠，碾米廠業者表示，大馬最大稻米產區位於北馬吉打州，但如以每公頃產量計算，適耕莊位居全馬首位，最重要關鍵要歸功於高度自動化的農耕技術。

昔日曾赴台灣學習農業技術並返國開設碾米廠的業者林卯順表示，他除進行大面積種植水稻與碾米作業，也把「台灣觀光工廠的概念複製過來」，讓更多民眾認識稻米生產過程。

從事冷凍水產兼農業青年大使學員長張書寧受訪說，她感謝農業部與外交部提供機會讓青農造訪大馬，提高自身競爭力，促進台馬交流。

對於赴適耕莊交流，她指出，農業青年大使們與在地農夫在稻米議題交流熱絡，機會難得，大家都努力為這片土地默默耕耘，透過參訪瞭解大馬農業技術，未來可以帶回台灣運用，把自身想法與對方分享，期待擦出不同火花。

從事醬油釀造的農業青年大使簡志斌告訴中央社，他除種植大豆、小麥、水稻，也從事醬油發酵與加工，這次赴大馬目的在於了解大馬是否有農友種植大豆、雜糧，目前發現適耕莊是以種植水稻為主。

簡志斌指出，他與大馬醬油廠商有技術上交流，協助在地業者解決醬油發酵與製程困難，農產品需經加工處理，才有高附加價值，盼持續把台灣加工食品或發酵食物在馬來西亞發揚光大。

昨天交流會台灣分享農業方面專業知識，諸如從生產面積、單位公頃稻米產量、米種、農業法令與市場消費習慣等，凸顯「以農會友」重要價值。

「農業青年大使新南向交流計畫」由外交部及農業部自2017年起共同辦理，迄今已安排114名具農業背景的台灣青年，赴菲律賓、印尼、越南、馬來西亞、泰國及印度6國實地研習交流。